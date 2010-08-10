В центре Днепропетровска горит компьютерный клуб

В центре Днепропетровска на улице Московской горит компьютерный клуб площадью 300 квадратных метров.

Как сообщили УНИАН в областном управлении по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сообщение о пожаре было получено в 17.52 по линии «101». На место происшествия выехали пожарные машины и руководство управления по чрезвычайным ситуациям. Пожару присвоен пятый уровень сложности. На данный момент данных о пострадавших и жертвах нет.