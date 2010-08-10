Погода на завтра

Завтра в большинстве северных областей Украины ожидаются отдельные небольшие грозовые дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных областях ночью 11-16°, днем 25-30°, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях ночью 16-21°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 19-24°, на побережье морей до 28°, днем сильная жара с температурой 35-39°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях местами 40°.

В Киевской области в среду ожидаются небольшие грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°. В Киеве температура ночью 19-21, днем 32-34°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева 27°.