Нацбанк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых.

Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на официальном сайте регулятора.

«С целью содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики с 10 августа 2010 года размер учетной ставки снижен с 8,5% до 7,75% годовых», - отмечено в сообщении.

Напомним, Нацбанк уже третий раз снижает учетную ставку в текущем году, опустив ее с 10,25%.

НБУ обосновывает свое решение определенным улучшением макроэкономической ситуации: ростом промышленного производства, профицитностью платежного баланса и снижением инфляционного давления.