Украинские леса патрулируют более 1,5 тысяч бойцов Внутренних войск

Более полутора тысячи бойцов Внутренних войск МВД Украины в 11 областях Украины оказывают помощь работникам лесхозов в охране лесов от пожаров и недопущении на их территорию лиц, действия которых могут спровоцировать возникновение огня в лесных массивах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, также перед военнослужащими поставлена задача в случае возникновения лесного пожара оказывать помощь в его тушении и локализации.

По данным пресс-службы, только на территории Броварского и Бориспольского районов Киевской области к охране лесов привлечено почти 100 бойцов ВВ.