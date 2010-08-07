В Житомире открылся фольклорный фестиваль "Полесская свадьба"

Сегодня в Житомире открылся двухдневный всеукраинский фольклорный фестиваль "Полесская свадьба".

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина.

В фестивале принимают участие фольклорные коллективы из Житомирской, Киевской, Ривненской и Волынской областей, а также мастера декоративно-прикладного искусства из разных регионов Украины, молодые пары, которые решили сыграть свою свадьбу именно в эти дни, этнографы, деятели культуры и искусств, музейные работники.

На фестивале будут исполнять свадебные песни, демонстрировать свадебные обряды, состоится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и свадебной атрибутики, тематические мастер-классы и т.д.

Организовали фестиваль Управление культуры Житомирской областной государственной администрации, Житомирский областной центр народного творчества, Управления культуры Житомирского городского совета.