В Крыму открылся музыкальный фестиваль «КаZантип»

Сегодня ночью на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории открылся ежегодный музыкальный фестиваль «КаZантип», который проводится уже в восемнадцатый раз.

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость визы, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию «Республики Z» в течение всего периода ее проведения в нынешнем году, в день открытия стоила 1600 грн., единоразовый вход - 800 грн. Сделанный по правилам «КаZантипа» желтый чемодан дает право бесплатного входа.

В этом году «Республика Z» - «санаторий», а ее посетители - «пациенты». Их «лечат» музыкой.

«Великий народ», как себя называют завсегдатаи «КаZантипа», в ночь открытия танцевал под музыку известных ди-джеев.

Небо над Поповкой озарил фейерверк.

Z-18 пройдет в течение нескольких недель. Будут организованы многочисленные конкурсы, заплывы на резиновых изделиях, бал принцесс.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга, которые также веселились под современную музыку.

В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку.

«Республики Z» - это пляжная территория у моря, на ней, в частности, расположены танцполы и бары.

В нынешнем году в последнюю неделю июля в Поповке впервые проходили международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games.