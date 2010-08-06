Как на жизнь украинцев повлияли лесовые пожары? (опрос)

76,9% украинцев считают, что в стране существует опасность возникновения серьезных лесных пожаров.

Об этом свидетельствуют переданні УНИАН результаты опроса Института Горшенина.

Как отмечают эксперты, из этих 76,9% половина - 50,2% - абсолютно уверены в этом, а около четверти (26,7%) ответили на вопрос «скорее да». Приблизительно каждый пятый респондент отрицает вероятность пожаров (19,0%), из них 13,8% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 5,2% - «точно нет». Затруднились ответить на вопрос 4,1% респондентов.

Более половины украинцев (59,4%) полагают, что работа МЧС Украины, Гослесхоза, Минобороны и других государственных органов, направленная на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, должна быть усилена. При этом 42,6% точно считают это необходимым, а 16,8% предпочли ответ «скорее да». Не считают целесообразным повышать требования к деятельности государственных органов 16,1% опрошенных. Из них каждый десятый (9,7%) ответил «скорее нет» на этот вопрос и лишь 6,4% опрошенных ответили «точно нет». Почти четверть граждан (24,5%) затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство респондентов (64,3%) считает, что государственным органам следует усилить контроль над противопожарной безопасностью в лесах. Из них 45,2% дали ответ «точно да», а 19,1% - «скорее да». Каждый пятый украинец (19,3%) не считает необходимым усиление контроля над противопожарной безопасностью в лесах. Из них 11,2% ответили «скорее нет», а 8,1% - «точно нет». Затруднились ответить 16,4% опрошенных.

Идея об ужесточении штрафов за несоблюдение правил пребывания в лесных зонах не понравилась почти половине граждан (46,4%). Из них, 40,8% высказали мнение, что, скорее всего, этого делать не стоит, а 5,6% абсолютно уверены, что не стоит. Более чем четверть украинцев (27,4%) такое решение, напротив, одобрили бы. Из них 17,2% ответили на этот вопрос «скорее да», а каждый десятый (10,2%) - «точно да». Затруднились ответить более четверти респондентов (26,2%).

Пожароопасная обстановка в стране не внесла никаких корректив в образ жизни более чем половины украинских граждан (56,7%). При этом 22,1% респондентов изменения в свой обычный образ жизни все же внесли и стараются избегать пожароопасных мест. Затруднился дать ответ на этот вопрос каждый пятый опрошенный (21,2%).

Во избежание масштабных лесных пожаров на территории Украины 39,4% граждан считают необходимым приведение в состояние повышенной готовности пожарных и других служб. Полагают, что следует информировать граждан Украины об угрозе возникновения лесных пожаров вследствие неосторожного обращения с огнем, 28,7% опрошенных, а каждый шестой респондент (15,8%) считает, что нужно организовать дополнительное наблюдение работников Гослесхоза за состоянием лесных массивов. К необходимым мерам предосторожности украинцы также отнесли усиление ответственности и штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности (14,7%), запрет на пребывание людей в лесах в период высокой пожароопасности (13,9%), усиление контроля над состоянием складов боеприпасов и вооружений (12,2%), ограждение лесных массивов с помощью пахотных полос (3,5%). Другие мероприятия считают необходимыми 3,7% респондентов, и столько же (3,7%) ответили, что никакие мероприятия не нужны. Затруднились ответить - 8,3% граждан.

Телефонный опрос на тему: «Лесные пожары в Украине» проводился Институтом Горшенина с 3 по 5 августа 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.