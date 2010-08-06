В Институте Шалимова открещиваются от «черных трансплантологов»

Ни один из врачей столичной клиники Шалимова не занимается незаконной трансплантацией органов.

Об этом в интервью УНИАН заявила юрист Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Академии медицинских наук Украины Оксана ГУЗЬ.

По ее словам, обвинения МВД относительно того, что в состав транснациональной преступной группировки, которая занималась незаконной трансплантацией почек, входило четверо ведущих врачей киевской клиники Шалимова - безосновательные.

“Для проверки фактов, которые обнародовало вчера МВД, сегодня была создана специальная комиссия, в состав которой будут входить и юристы, и медики - представители Академии наук, Института Шалимова, и других медицинских учреждений. Они должны разобраться в ситуации, подтвердить, установить все факты. Они изучат большое количество документов строгой отчетности”, - отметила О.ГУЗЬ, подчеркнув, что подобные операции нельзя выполнить тайно “ночью и чтобы на утро никто ничего не обнаружил, такого быть не может”.

О.ГУЗЬ заметила, что к тому моменту, пока будет назначена дата операции, и донор, и реципиент проходят обследование относительно медицинской возможности пересадки того или другого органа, изучаются документы, свидетельствующие о факторе родства.

“Только после того, как мы изучим весь пакет документов, а также после проведения полного медикаментозного обследования, только тогда принимается решение о проведении операции”, - подчеркнула юрист.

Она отметила, что в Институте отказывают в проведении трансплантации, “несмотря на состояние лица, если мы не можем подтвердить фактор родства донора и реципиента”.

“Если устанавливается, что донор не является родственником, или донор и реципиент не подходят друг другу (по медицинским показаниям), наличие хоть одного из этих факторов делает невозможным проведение операции по трансплантации. Также операция не проводится, если хоть один документ не отвечает общим стандартам, или документов не хватает (в частности, и подтверждение, что это родственники)”, - сказала О.ГУЗЬ.

В свою очередь директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины профессор Руслан САЛЮТИН в комментарии УНИАН отметил, что подпольно сделать трансплантацию невозможно.

“Это же не “частная лавочка”, это сложный технологический процесс, в котором задействованы не 2-3 человека, и даже не 12. Это большая команда, которая должна готовиться к такой операции. Во всем мире существует законодательство, подобно нашему украинскому, но почему-то там не происходят такие скандалы, просто на ровном месте”, - сказал Р.САЛЮТИН.

По его мнению, в настоящее время наше общество “во многих аспектах - и юридически, и медицински - безграмотное”.

На вопрос, кому может быть выгоден скандал в области украинской трансплантологии, профессор Р.САЛЮТМН допустил, что кому-то надо дискредитировать Украину как страну в целом, “это делается уже на протяжении последних 20 лет”.

“Это дискредитация страны, нашего общества. Это происходит не в только в области медицины, но и в области политики, военной сферы. Кому-то это выгодно”, - считает Р.САЛЮТИН.

Как сообщал УНИАН, начальник Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины Юрий КУЧЕР 5 августа заявил, что ликвидирована транснациональная преступная группировка, которая занималась незаконной трансплантацией почек. В состав группировки входили четверо ведущих врачей киевской клиники им. Шалимова.

По его словам, в эту ОПГ входили двенадцать лиц, руководил которыми гражданин Израиля.

Установлено, что эта ОПГ около трех лет с помощью сети Интернет вербовала и перемещала за границу в Азербайджан и Эквадор граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Узбекистана с целью изъятия у них почек для дальнейшей трансплантации богатым реципиентам в Израиле, странах Европы и Азии.

Также операции по «черной трансплантологии» иногда осуществлялись украинскими врачами в Киеве, а иногда они выезжали для предоставления «медицинской помощи» за границу.

Как правило, по словам Ю.КУЧЕРА, донорами становились малообеспеченные граждане, которым предлагали продать свою почку за 10 тыс. долл. при этом наибольший «спрос» имели доноры-женщины в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие хорошее состояние здоровья.

Как отметил Ю.КУЧЕР, установлено, что почки таким образом были изъяты в почти 50 лиц, впрочем, скорее всего, количество таких людей возрастет, поскольку теперь изучаются изъятые у задержанных черновые записи с данными других людей.

По словам Ю.КУЧЕРА, за каждую из операций реципиент платил организаторам 100-200 тыс. долларов. В свою очередь, в частности, украинские хирурги получали за свои «услуги» от 15 до 20 тыс. дол. А общее обращение средств от такого бизнеса составляло приблизительно 18 млн. дол. в год.

Всего же, как установлено теперь, члены группировки за время своей деятельности заработали свыше 40 млн. дол.

Отвечая на вопрос, будет ли иметь это уголовное дело логическое завершение в суде, Ю.КУЧЕР выразил убеждение, что такая перспектива есть, поскольку правоохранительные органы имеют в своем распоряжении как заявления отдельных потерпевших, так и другие доказательства.

Сейчас в отношении членов группировки возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.