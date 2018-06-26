Спасаемся от жары: табу на мясо и да здравствует овес

О воде из холодильника лучше забыть… В зоне риска – дети, люди с избыточной массой тела, сердечники, спортсмены… Работает кондиционер - дышите только через нос... Как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие...

Известный фитотерапевт, доктор в третьем поколении Борис Скачко в интервью УНИАН рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду, чем опасен кондиционер и почему холодная ванна с солью лучше моря.

Борис Глебович, каким должен быть режим питания в такую жару? Вегетарианским. Овощи-фрукты – пожалуйста, в любых видах. Все белковые продукты исключаются. Если жара спадет до 30 градусов тепла, тогда допустимо белое мясо и белая рыба.

Белок повышает обмен веществ на 40%. Это сильно разогревает организм и увеличивает потребность в охлаждении. А охлаждаться может человек одним способом – когда вода, испаряясь через кожу, уносит с собой много калорий. Но при температуре +33 и выше в окружающей среде, температура воздуха и тела практически сравнивается, и человек уже не может, испаряя воду, охлаждаться.

Если с утра человек покушал мяса-рыбы, то еще больше разогрел свои обменные процессы. И надо больше тратить сил на охлаждение.

Если уж очень хочется белка, то можно оставить в рационе кисломолочные продукты и яйца.

Полностью надо исключить йод в любых видах: это и морская капуста, и йодированная соль и т.д. Йод снижает КПД расщепления пищи.

На все адаптогены, стимуляторы наложить запрет: женьшень, лимонник, радиола, заманиха. Они через гормоны надпочечников повышают температуру тела.

Продукты с кофеином тоже исключить.

В жаркую погоду традиционно советуют пить побольше воды. Но в то же время чрезмерное употребление жидкости несет угрозу почкам… Парадокс, но у нас нет натуральной воды. У нас вся вода – это консервы. Посмотрите, вода из бутылки не портится месяцами. Поэтому обычная вода повышает вязкость крови. Человек выпил стакан воды, вода ушла, а консерванты остались в крови. И вязкость крови увеличивается, а с ней возрастают и кардиологические риски. Поэтому пить чистую воду – это неправильно. Нужно ее употреблять в виде соков и компотов (лучше домашнего приготовления), супчиков, чайков и т. д.

Нам важен темп. В жару надо быстро воду усвоить, прокачать ее без проблем по организму и побыстрее вытолкнуть. Когда человек пьет обычную воду, она механически раздражает желудок, и организм не спеша ее всасывает. Если человек выпил сок или компот, который кроме воды состоит из органических кислот и сахаров, то желудок раздражается химически, и всасывание сока в организм усиливается. Соки-супчики быстрее двигаются по организму и ускоряют процесс охлаждения.

А какой температуры должно быть питье? Самый быстрый темп движения жидкости, когда она равна температуре тела, т. е. около 40 градусов. Организму не нужно ее ни нагревать, ни охлаждать.

А вот о воде из холодильника лучше забыть.

Трахея состоит из хрящевых колец на ¾, а задняя четверть – мягкая ткань. В этом месте к трахее прилегает пищевод. Когда мы выпиваем холодной воды, пищевод охлаждается, и охлаждается трахея. Снижается иммунитет, и человек, как минимум, зарабатывает трахеит, а как максимум – пневмонию. Кому-то при низком иммунитете хватает однократного приема холодного напитка, кому-то надо попить несколько дней, но система все равно среагирует.

Нас ведь интересует не разбавить тепло внутри, а вывести его из организма.

Выходит, что любимое многими мороженое тоже не помогает охладиться? Сладости увеличивают жажду. Увеличивают вязкость крови. Мороженое провоцирует употребление жидкости вместе с ним. Мороженое как правило кушают для получения удовольствия, а не с целью набить желудок холодной сладкой массой.

Кстати, чем быстрее набил желудок, тем быстрее мороженое окажется на бедрах, в жировой ткани. А полные люди хуже переносят жару. Потому что тепло выделяется, а жировая ткань, которая фактически является диэлектриком, не дает ему уйти в окружающую среду. Таким людям надо употреблять больше жидкости.

Летом надо употреблять как минимум 5% жидкости от массы тела в день. А при температуре за 30 градусов – еще больше.

Очень важно контролировать количество мочи. Не должно быть за сутки меньше литра. Жидкость попадает в организм, “на автомате” испаряется через легкие, через кожу, а почки работают “по остаточному принципу”. Если воды в организме мало, почкам она не достается, идет перегрев организма и поднимается температура тела. Может быть тепловой удар.

Кто в зоне риска теплового удара и как оказать первую помощь?

Тепловой удар – это резкое увеличение вязкости крови, перегрев организма из-за отсутствия воды. Идет расширение кожных сосудов, покраснение кожи, появляется головная боль.

Первая помощь – человека нужно перенести в более прохладное помещение. Обеспечить покой. А то бывают случаи, чуть отпустило – и он сразу побежал. Куда ты побежал? Чем больше нагрузка на мышцы, тем больше снова вырабатываешь тепла. Как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Чтобы поддержать деятельность сердца тут уже можно дать выпить чай-кофе. Лучше не горячий, а тепленький. Приподнять ноги, чтобы кровь пошла в центр. И лучше всего вызвать скорую – ситуация с вязкой кровью может очень плачевно закончится. Можно потерять сознание, может остановиться сердце, если человек в возрасте, могут не выдержать сосуды, ведь перекачивая вязкую кровь сердце автоматических поднимает давление. Осложнения могут возникнуть в любой момент. И лучше, чтобы рядом были не родственники, а специалисты.

А в зоне риска – дети, люди с избыточной массой тела, сердечники, спортсмены, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом и которые в жару мясо лопают от пуза или злоупотребляют алкоголем.

Сердечники тяжело переносят жару, можно ли как-то минимизировать риск возникновения инсультов, инфарктов? Первично – нужно соблюдать все диетические рекомендации. Но у сердечников другой норматив потребления жидкости – 1,5% от массы тела. Им нельзя “заливать” в себя воду, чтобы не перегружать сердце. Чем меньше двигательные нагрузки, тем лучше. Каждое движение – это работа мышцы, а мышцы работают и выделяют тепло, для его удаления нужна вода, а он не может выпить достаточное количество жидкости. Поэтому у сердечников два пути ухудшения самочувствия: либо в организме не хватает воды и идет перегрев, либо человек обпиватеся водой, и идет колоссальная нагрузка на сосуды и сердце.

Очень легко обостряется подагра в такую жару. Почкам не хватает воды на выведение мочевой кислоты.

Самый лучший вариант для сердечников – это овес. Только не овсянку есть, а взять цельные зерна овса, сварить 5-6 столовых ложек в литре воды минут 30-40. Затем зерна отделить, из них можно сделать кашу, а отваром, который получился, залить горсточку изюма с курагой, настоять, и в течение дня понемногу пить, чтобы компенсировать потери калия. Отвар овса усиливает работу сердца, без побочных действий. Кони бегают по 20 лет, легкие портятся, а сердце здоровое.

Это рецепт только для сердечников?

Это можно всем. Просто сердечникам в такую жару приходится хуже всех. И детям. Дети очень легко перегреваются. И чем меньше ребенок, тем хуже. Тяжелее всего новорожденным. Там молока не хватает маминого. Надо водичку добавлять. Именно обычную водичку, потому что соки и компотики давать можно только с 3-4 месяцев.

Спасительные свойства кондиционера в такую жару известны всем, как и побочные действия такой радости: бронхиты, трахеиты и т.д. Как использовать кондиционер без вреда для здоровья? Зона теплового комфорта для человека – 18-24 градуса. Если в окружающей среде 30 градусов, то можно свободно поставить на кондиционере 24 градуса. Но если температура за окном “ползет” выше, то температуру в кондиционере нужно тоже пропорционально увеличивать. Если очень жарко нужно держать диапазон 6-8 градусов. Чем больше разница, тем хуже.

Еще один нюанс. Если человек находится в помещении с кондиционером постоянно – еще не так страшно. А если эпизодически, то в жару на улице, то в холодном помещении – такой контрастный душ дыхательная система может не выдержать.

Раньше кондиционеров не было, но в летнее время все рабочие, которые обслуживали холодильные установки, болели пневмонией.

Кондиционер сушит воздух и его очень сложно увлажнять. Цветочки тут не спасут, и влажные тряпки тоже. Органы дыхания пересушиваются. И тут важно, чтобы в организме хватало воды. За сутки в дыхательной системе человека образуется литр слизи. И если воды на образование слизи не хватает, она становится густой, она закрывает любой бронх, и на том участке легкого, который снабжает этот бронх, возникает пневмония.

Кондиционером все-таки не стоит злоупотреблять. И дышать в помещении, где активно работает кондиционер, можно только через нос. Если дышать через рот – фарингит обеспечен.

Остается спасаться у водоемов?

Не спасешься сейчас там. Вода градусов 30. Она не даст возможности охладиться. Лучший водоем – это ванная. Налил себе холодной воды. Хочешь Азовское море изобразить – 1,3% поваренной соли бросай, хочешь Черное море – 1,9%, хочешь океан – 3%. Можно из морозилки льдинок набросать – будете ощущать себя на берегу Ледовитого океана. Антураж любой.

А организм не переохладится?

Вода из-под крана сейчас идет не ледяная, градусов 20. А если сделать ванну с солью, мы еще и хорошо почистим кровь. Погружение в воду снижает нагрузку на сердечную мышцу. Чем в такую жару ехать куда-то, да еще и в общественном транспорте, чтобы искупаться, а на обратной дороге согреться еще больше, лучше пройти два шага до ванной.

Анна Ященко