Под Павлоградом пожар подбирается к опасным химпредприятиям

Командующий Внутренними войсками МВД Украины Сергей ЯРОВОЙ издал распоряжение о направлении из Днепропетровска более 200 военнослужащих из состава военно-оперативного резерва на ликвидацию лесных пожаров под Павлоградом, где сосредоточен ряд химических предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск Украины, эти меры осуществляются по просьбе мэра Павлограда, поскольку огонь не удалось локализовать в Павлоградском лесничестве собственными силами МЧС и местного гарнизона Внутренних войск, а вблизи очага пожара находятся опасные химические предприятия.

Как отметили в пресс-службе, подразделения прибудут на место в течение часа.