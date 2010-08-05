Под Павлоградом пожар подбирается к опасным химпредприятиям
18:28, 05 августа 2010Общество
1701 0
Тушить отправили внутренние войска
Командующий Внутренними войсками МВД Украины Сергей ЯРОВОЙ издал распоряжение о направлении из Днепропетровска более 200 военнослужащих из состава военно-оперативного резерва на ликвидацию лесных пожаров под Павлоградом, где сосредоточен ряд химических предприятий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск Украины, эти меры осуществляются по просьбе мэра Павлограда, поскольку огонь не удалось локализовать в Павлоградском лесничестве собственными силами МЧС и местного гарнизона Внутренних войск, а вблизи очага пожара находятся опасные химические предприятия.
Как отметили в пресс-службе, подразделения прибудут на место в течение часа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter