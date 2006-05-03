Две пьяные женщины сбили ”жигулями” трех пенсионерок

В Донецке двое пьяных женщин сбили автомобилем трех пенсионерок.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного УВД, сотрудники государственной службы охраны во время несения службы в Куйбышевском районе города задержали автомобиль "ВАЗ-2105", которым управляла женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с женщиной в таком же состоянии находилась ее подруга.

Вскоре выяснилось, что незадолго до этого нетрезвые подруги сбили трех пенсионерок. Двое из них получили серьезные травмы. Одну из пострадавших горе-водительницы привезли в больницу, а другую оставили на месте происшествия.

При задержании виновницы происшествия сначала пытались скрыться, а затем предлагали сотрудникам милиции деньги, чтобы их не привлекали к ответственности.

В отношении подозреваемых в совершении ДТП возбуждено уголовное дело.