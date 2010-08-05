Из-за засухи на мировом рынке возобновился рост цен на пшеницу

На мировом зерновом рынке возобновился рост цен на пшеницу в условиях усиления среди трейдеров опасений относительно последствий установившейся в Восточной Европе и Казахстане засухи, сообщает ИТАР-ТАСС. В минувшую среду на Чикагской товарной бирже цена бушеля пшеницы (27,2 килограмма) увеличилась на 3,5 проц и достигла 7,04 долларов.

На крупнейшей в Евросоюзе Парижской зерновой бирже в среду тонна пшеницы стоила 210,25 евро (278 долларов).

Тем самым произошла смена тенденций, когда в минувший вторник произошло неожиданное ослабление цен на пшеницу.

В текущем месяце рост мировых цен на пшеницу уже составил 6,4 проц, в минувшем – 38 проц. Таким образом, они набрали самую мощную динамику роста с 1973 года.