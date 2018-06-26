Система солидарного соцстраха: коррупция, неэффективность и паразитирование

Это сладкое слово – «контроль»... Почему совместили временную потерю трудоспособности с расходами на похороны?.. Мы все платим за безответственность олигархов... Снизу вверх формируется поток взяток.

В последние дни парламентской сессии депутаты, дружно голосуя один за десятерых, приняли в целом Закон «О сборе и учете единого социального взноса».

Позитивом данного закона можно считать то, что принимать контролеров (и готовить отчеты) нужно будет не из четырех фондов обязательного государственного социального страхования, а лишь из одного. Из Пенсионного фонда, который будет выполнять функцию администрирования единого социального взноса. Правда, этот позитив является одновременно и негативом данного закона, потому что вряд ли налогоплательщики предпочли бы видеть лишних контролеров у себя, охотнее сдав все свои отчеты, в том числе по единому социальному взносу, в налоговую инспекцию. Официальным аргументом против этого было то, что, мол, налоговики должны иметь дело лишь с налогами, а уплату социальных взносов должны контролировать представители системы социального страхования. Аргумент, прямо скажем, не очень убедительный. Отчего это контролировать уплату налогов налоговики могут, а уплату единого взноса на обязательное государственное социальное страхование – ну никак? Отчего это в Грузии вообще ликвидировали все фонды обязательного государственного социального страхования, и, установив ставку налога на доходы физических лиц в размере 20%, государство приняло на себя обязанности социального страхования граждан, а в Украине налоговики не могут контролировать уплату единого социального взноса? Неужели налоговики не способны сделать это настолько же ответственно и корректно, как это будут делать «пенсионники»?

Почему же так сопротивляются наши государственные мужи тому, чтобы к налогоплательщикам ходили только налоговики, и почему без представителей Пенсионного фонда им (не нам) никак не обойтись.

Сладкое это дело – «контроль»

В реальности причина блокирования простого и очевидного решения – чтобы был единый в Украине орган, которому бы налогоплательщики сдавали отчеты об уплате налогов и обязательных сборов, и чтобы лишь представители этого органа осуществляли проверки, – достаточно банальная. В чем заключается вес и значимость того или иного государственного института в Украине? От того, сколько людей работают в нем, какими бюджетными средствами ее руководители распоряжаются. Чем больше там сотрудников, тем больше тех, на кого оказывается влияние и чье благосостояние зависят от чиновника. Чем больше бюджетных средств проходит через эту контору, тем больше прилипает к разным ручкам, которые никогда ничего не крали.

А помните, как построена система отношений в органах, которые в Украине выполняют контрольные функции? Правильно - снизу вверх, вопреки всем законам физики. Из кабинетов районного уровня на областной и потом так же до Печерских холмов восходят источники средств, превращаясь в мощный поток взяток. Понятно, что присоединиться к этому благодатному процессу было и есть главной задачей наших власть предержащих. Следовательно, лишив функций надзора за уплатой обязательного единого социального взноса Пенсионный фонд, государство автоматически лишило бы множество людей возможности участвовать в этом очень благодарном деле. Тут и так, исходя из требований времени, пришлось почти полностью лишать контрольных функций три других фонда общеобязательного государственного социального страхования (на случай безработицы; в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, вызванными рождением и похоронами; от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания). А там столько нужных людей работало.

Придя к власти, нынешние политики просто «обязаны» благодарить полезных людей за их неутомимый труд во время выборов. И потому расставить их нужно на те должности, которые дают им возможность и свое финансовое положение поправить, и о своих благодетелях не забыть. Так что лишить функций контроля за уплатой единого социального взноса еще и Пенсионный фонд никак невозможно.

Нам, правда, могут с возмущением возразить – мол, эти фонды общеобязательного страхования представляют не только интересы государственных чиновников. В их наблюдательные советы на паритетных началах входят также представители работодателей и профсоюзов, которые защищают интересы наемных работников.

Рассказ о наших профсоюзных защитниках - это отдельное дело, причем желательно без присутствия если не женщин, то по крайней мере детей. Поэтому поговорим лучше о том, кого и что защищают наши фонды социального страхования.

Солидарность – forever

Следует отметить сразу, что деятельность всех этих фондов социального страхования основана на так называемом принципе солидарности. Взносы в них вынуждены делать все, причем в разных объемах, а получать – тоже вроде бы имеют все, но в объемах туманных, то есть кому как повезет. Нам могут рассказать, что это, мол, в основном работодатели платят, а не наемные работники.

Но мы должны помнить, что законы физики в большинстве случаев все же действуют. Если где-то уменьшается, то в другом месте добавляется, и наоборот. То есть если бы эти взносы работодателями не платились, то они могли бы на эту сумму увеличить зарплату своим наемным работникам.

А это, в свою очередь, значит: взносы в эти фонды платятся все-таки из наших с вами карманов.

А зачем, собственно, нам эти фонды нужны, и если нужны, то все ли?

Скорбные пенсионные дела

Начнем с Пенсионного фонда.

Все работодатели перечисляют за каждого наемного работника обязательные взносы, за счет которых платятся пенсии всем сегодняшним пенсионерам. Это так работает принцип солидарности поколений. В той или иной форме об обеспечении принципа солидарности в большинстве стран мира заботится государство.

Это может осуществляться путем, которым пошла Грузия, где государство приняло на себя прямую ответственность за соблюдение солидарности поколений. Так было, кстати, и при Советском Союзе. Солидарность поколений может обеспечиваться также за счет формирования определенного государственного или полугосударственного фонда, который будет отвечать за сбор средств в солидарную пенсионную систему. Есть страны, в которых формально солидарной пенсионной системы вообще нет. Например, в Чили. Ну а из постсоветских стран таким путем пошел Казахстан. Каждый гражданин, по достижении трудоспособного периода начинает самостоятельно, или на определенных паритетных принципах с работодателем, копить средства на своем пенсионном счету в пенсионном фонде или осуществлять пожизненное страхование жизни в страховой компании. Хотя, отказавшись от солидарной системы, нужно осознавать, что в случае затяжного финансового кризиса и соответствующего обесценивания почти всех видов ценных бумаг, даже «супернадежных», пенсионные сбережения на счетах в пенсионных фондах могут сократиться в разы. А это будет означать соответствующее сокращение пенсий, которые сможет получать пенсионер. И плакаться ему будет уже некому.

Есть немало стран, где действует смешанная система: одновременно с определенными отчислениями в солидарную систему формируются и личные сбережения в тех же пенсионных фондах, в страховых компаниях или на банковских счетах. И вопрос заключается лишь в соотношении этих двух составляющих частей.

Украина пошла третьим путем. У нас формально предусмотрена трехуровневая пенсионная система. Первый, основной, уровень предусматривает отчисления в солидарную систему, за функционирование которой отвечает Пенсионный фонд Украины. Второй уровень – это персональные счета, на которые должны были бы идти определенные отчисления, которые поступают в Пенсионный фонд, понятно, в пределах профицита (то есть поступления в виде обязательных взносов должны быть больше, чем выплаты пенсионерам). Ну а третий уровень – это те же пенсионные фонды и компании по страхованию жизни.

Насколько в нашей стране солидарность поколений действует и насколько пенсионерам хватает нашей солидарности - тема отдельная. Лишь отметим, что на этот год общий бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден в размере 192 млрд. грн., из которых почти 68 млрд. должны поступить из государственного бюджета. Причем 34 млрд. из них – это средства, связанные с уплатой пенсий по отдельным пенсионным программам, они не имеют отношения к обязательствам солидарной системы. Еще 4,4 млрд. грн. выплачиваются из бюджета на пенсионное обеспечение работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, и членов их семей (так за наш с вами счет богатеют владельцы горнорудных и угольных рудников). А еще 29,6 млрд. грн. – это чистый дефицит Пенсионного фонда, который с каждым годом лишь растет. Более того, кроме этого законодательно определенного дефицита из государственного бюджета ежегодно Пенсионному фонду даются временные кредиты, которые потом списываются, потому что он их все равно не имеет из чего возвращать. То есть настоящий дефицит еще больше.

Как видим, даже функцию солидарной системы Пенсионный фонд самостоятельно выполнять не может. И по большому секрету скажу, что в обозримом будущем (то есть следующее десятилетие) и не сможет. В связи с этим рассказывать басни, что вот, мол, уже очень скоро и у нас Пенсионный фонд начнет осуществлять отчисления на персональные пенсионные счета, могут лишь лица или не очень профессиональные, или не очень порядочные.

Поэтому надо четко определиться, что мы хотим иметь: солидарную систему, систему персональных счетов в частных пенсионных фондах или смешанную систему. Очевидно, что в определенных объемах солидарность нам необходима, если мы, конечно, не хотим опуститься до уровня Туркменистана времен Ниязова, когда солидарная пенсионная система была ликвидирована, при этом систему частных пенсионных фондов не создали, и пенсионеры могли надеяться лишь на помощь детей и родственников.

Но если она все же нам необходима, то нужно определить, нужен ли для этого Пенсионный фонд, который все равно самостоятельно обеспечивать солидарную функцию не в состоянии, не говоря уж о каких-то там персональных пенсионных счетах в нем.

Не стоит ли тогда честно признать, что полностью солидарную функцию пенсионной системы должно взять на себя государство?

И если эту функцию она все же вынуждена брать на себя, а мы при этом хотим сохранить Пенсионный фонд, то, может, целесообразно изменить функции, которые мы возлагаем на него как главный государственный институт в системе общеобязательного государственного социального страхования?

Получали ли вы пособие по безработице?

Следующим по важности в системе соцстраха у нас считается страхование на случай безработицы. Так, за прошлый год доходная часть бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (с учетом остатка 2008 года) составляла 6 150,2 млн. грн. В целом на финансирование социальных услуг и материального обеспечения было направлено 4863,8 млн., а общие расходы фонда на выполнение в 2009 году уставных задач составляли 5947,4 млн. грн. Как видим, средства, которые вращаются в системе этого фонда, несравнимо меньше, чем в Пенсионном фонде.

Не знаю как кто, но я ни разу в этот фонд за пособием не обращался и обращаться не собираюсь. Как говорится, овчинка выделки не стоит. Усилия, которые нужно направить на получение этого пособия, полезнее использовать на поиск новой работы. Но с точки зрения интересов миллионов рядовых граждан очевидно, что эта составляющая часть социального страхования все же нужна. Я даже готов согласиться с тем, что пусть и с меня берут деньги, которые потом отдают безработным.

Но тут есть проблема. Кроме помощи по безработице, которую платят органы государственной службы занятости, этот фонд тратит еще кучу в частности и моих средств на дела, которыми должно бы заниматься государство. И с этим я еще бы смирился. Но расходы на содержание и обеспечение деятельности исполнительной дирекции фонда, ее рабочих органов, Института подготовки кадров государственной службы занятости, управления фондом достигли 846,3 млн. грн. А еще на создание условий приема и предоставления социальных услуг рабочими органами исполнительной дирекции фонда в 2009 году потрачено 99,2 млн. То есть расходы на содержание всей этой системы составляли почти 16% всех потраченных фондом средств. И эти средства вытащены из карманов каждого из нас. При такой эффективности работы, может, стоит, чтобы этой солидарной функцией все же занималось государство или тот же Пенсионный фонд, который в этом случае целесообразно преобразовать в Общенациональный фонд социального страхования?

Но дальше еще веселее...

Потерять трудоспособность, родиться и умереть

Еще одно интересное учреждение, которое неплохо чувствует себя за наш с вами счет - Фонд общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, вызванными рождением и похоронами.

Расходная часть бюджета фонда за 2007 год составляет 5255,1 млн. грн. Отчеты о своей деятельности за 2008 и 2009 годы фонд почему-то не считает необходимым обнародовать.

Фактические расходы на все виды помощи за 2007 год составляют 3849,6 млн. грн. Расходы на выплату помощи по временной нетрудоспособности за 2007 год составляли 2 962,5 млн., по беременности и родам – 854,2 млн., по похоронам – 32,9 млн.

Для реализации программ отделений фонда по восстановлению здоровья застрахованных лиц и членов их семей в 2007 году использовано 1102, 6 млн. грн.

На закупку 266017 путевок в санаторно-курортные заведения, в том числе 29943 в реабилитационные отделения, ушло 707,4 млн. грн.

В 2007 году за счет средств фонда осуществлялось частичное финансирование 182 санаториев-профилакториев на общую сумму 96,7 млн. грн., в том числе на 47,6 млн. – санаториев-профилакториев высших учебных и профессионально-технических заведений. За счет этих средств улучшили свое здоровье свыше 156 тысяч застрахованных лиц и членов их семей, в том числе 70,3 тысяч студентов.

На частичное финансирование детских оздоровительных заведений за счет средств фонда использовано 118,6 млн. грн. Благодаря средствам фонда, предусмотренным на частичное покрытие суммы стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения (в части стоимости набора продуктов питания, лечения и культурного обслуживания), оздоровлено 342,4 тыс. детей застрахованных лиц.

Скажу честно, я никогда не мог понять, как совместили временную потерю трудоспособности с расходами на похороны. Это все же, думаю, больше дело пенсионников. Потому что если застрахованное лицо умерло, то ему уже точно не нужно платить пенсию. И как это ни цинично звучит, но расходы Пенсионного фонда в этом случае ограничатся лишь компенсацией расходов на похороны.

Вообще деятельность этого фонда не может не удивлять. Ну кто может объяснить, почему в целом правильное государственное решение выплачивать помощь при рождении ребенка должно покрываться за счет солидарной системы, а не за государственный счет? Государство из года в год не полностью компенсирует расходы фонда на это. Но и это полбеды.

Вот кто сможет объяснить, какое отношение к временной потере трудоспособности, рождению и похоронам имеет ежегодное финансирование фондом детско-юношеских спортивных школ, оздоровления детей в детских оздоровительных заведениях и внешкольного обслуживания? А если добавить еще 485 млн., потраченных на обеспечение деятельности этого фонда, то окажется, что свыше четверти расходов за наш с вами счет не имеют отношению к целям, ради которых формально этот фонд создан. Почему тогда мы должны их оплачивать?

У вас на стройке несчастные случаи были?

Скажу откровенно, наибольшую «радость», которая оплачивается за наш с вами счет, у меня вызывает деятельность Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Отчитываться о своей деятельности этот фонд вообще считает излишним, поэтому установить, сколько денег оттуда идет застрахованным лицам, а сколько тратят на себя - хороших и красивых - его работники, к сожалению, невозможно. Но дело не только в этом. Вдумаемся, в чем заключается смысл его деятельности.

В зависимости от определенного фондом риска несчастного случая предприятия платят за своих работников определенную сумму от фонда заработной платы. А затем в случае наступления несчастного случая что-то выплачивается пострадавшим. Но если степень риска определена неправильно, и предприятие заплатило меньшую сумму, чем ту, которую должно было бы платить, то это значит, что безответственность работодателя, не предотвратившего несчастный случай, покрывается за наш с вами счет. Представляете, какой простор для «взаимопонимания» между чиновниками этого фонда и предпринимателями? Особенно об этом приходится помнить, учитывая, что большинство несчастных случаев происходят на частных предприятиях в сфере строительства, в угольной и металлургической отраслях. То есть там, где почти всё находится в частных руках. Таким образом, граждане вынуждены солидарно покрывать расходы, которые возникают в связи с недостаточным финансированием бизнесменами мер, исключающих несчастные случаи. То есть частным владельцам достаются прибыли, а нам с вами расходы.

Кроме того, компенсация, которую выплачивают пострадавшим или их родным, откровенно мизерна, что делает просто невыгодным для работодателей финансировать меры безопасности на производстве. Жизнь и здоровье рядовых граждан слишком мало стоит, чтобы об этом беспокоиться.

Вот если бы сумма, которую нужно платить, например, в связи с гибелью работника на производстве, достигала хотя бы 500–700 тысяч долларов, то сам владелец предприятия бегал бы и бил морды тем, кто не соблюдает правила безопасности.

Зачем нам такая солидарность?

Какие же напрашиваются выводы. Во-первых, система соцстраха, и это главное, в действительности не обеспечивает реальную социальную защищенность граждан.

Во-вторых, она построена так, что обязательства по защите государство часто раздает безответственно, а платить их вынуждает нас. Причем провозглашается такой уровень обязательств, которые вообще невозможно выполнить в пределах солидарной системы.

В-третьих, она обременена выполнениям функций, которых вообще не должно быть в пределах солидарной системы. Граждан вынуждают оплачивать счета государства и частных компаний... Это, в свою очередь, приводит к установлению настолько высоких взносов в эту солидарную систему, что провоцируется массовое желание избежать их уплаты вообще.

В-четвертых, абсурдно большой размер солидарной системы и большой, соответственно, объем взносов делают невозможным развитие частного социального страхования.

В-пятых, в пределах солидарной системы нас вынуждают оплачивать деятельность огромного количества людей, часто дублирующих друг друга или выполняющих функции, которые может и должно взять на себя государство.

Все это предопределяет жесткое невосприятие этой солидарной системы и недоверие к ней со стороны как граждан, так и бизнеса.

Следовательно, в таком виде наша система соцстраха не может дать реальной социальной защиты населению. Более того, она провоцирует существенное ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности, коррупцию, падение благосостояния граждан. Это путь в никуда. Чем скорее это поймет наш политический истеблишмент и общество в целом, тем скорее мы сможем вылезти из той бездны, в которую нас загнал социальный популизм, демагогия, коррупция и непрофессионализм.

Борис Кушнирук