Киевский стадион "старт" продали за 10 миллионов

Спортивный комплекс "Стадион "Старт" по улице Шолуденко, 26-28/4, в Киеве, который находится на балансе ООО "Голден Хаус", приватизирован юридическим лицом за 10 млн. грн.

Об этом сообщает газета "Ведомости приватизации" в сегодняшнем номере № 29 (662).

Согласно объявлению, стадион приватизирован на некоммерческом конкурсе, правила которого утверждены для объектов группы “Ж”.

Как объяснили в региональном представительстве Фонда госимущества Киева, это тот случай, когда преимущество в определении победителя конкурса отдается, в первую очередь, тому участнику, который предлагает лучший план развития объекта, а уже потом учитываются финансовые условия.

Как сообщал УНИАН, в мае Блок Кличко обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧА с просьбой предотвратить приватизацию стадиона «Старт». 28 мая в Блоке со ссылкой на письмо заместителя председателя Фонда госимущества Игоря МИРОНЮКА сообщили, что ФГИУ остановил приватизацию стадиона.

Вчера, 3 августа, Блок Кличко заявил, что им стало известно о совещании в ФГИУ, которое состоялось в конце июня и на котором было опять заявлено: “указанный спортивный комплекс нецелесообразно изымать из перечня объектов, подлежащих приватизации”. В связи с этим представители политической силы выразили возмущение по поводу этого решения и инициировали передачу “Старта” в коммунальную собственность.

Как отметил лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО, в случае приватизации стадиона на его месте будет построен торгово-развлекательный комплекс. «Тогда стадион, который, по сути, является исторической достопримечательностью и знаковым местом для многих поколений киевлян, будет просто уничтожен”, - заявил он.

Блок Кличко заявил о готовности отстаивать стадион и поддержать киевлян, которые не согласны с приватизацией “Старта”.