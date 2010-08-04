В Кременчуге задержали банду: отличились «кражей с разбором стены»

В Кременчуге (Полтавская обл.) задержана группа серийных воров, у которых на счету более 70 краж.

Об этом журналистам сообщили в Кременчугском городском управлении милиции.

По словам пресс-секретаря горуправления милиции Анны ВОЛЮВАЧ, в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов доказана причастность подозреваемых к около 70 преступлениям - среди них: кража с разбором стены из ювелирного магазина в районе рынка, кража с выбиванием дверей с магазинов компьютерной техники в центре города, а также многочисленные кражи из автомобилей.

«В течение двух месяцев работники милиции оперативным путем отслеживали преступную деятельность задержанных. В день задержания подозреваемые обокрали три машины. Одну - по ул. Советской, где взяли автомагнитолу с автомобиля «Mitsubishi Pajero». Две другие машины были обворованы по ул Сербиченко», - рассказала А.ВОЛЮВАЧ.

По ее словам, в квартирах задержанных проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства - оргтехника, бытовая техника, мобильные телефоны, три пистолета, которые фигурировали в квартирных кражах, ювелирные изделия, скутеры и другое.

Все задержанные раньше имели проблемы с законом и отбывали наказание в местах лишения свободы за тяжкие преступления (разбои, грабежи, кражи). По полученной оперативной информации, мужчины подозревались в совершении ряда преступлений на территории города Кременчуг и Кременчугского района.

Задержанные совершали кражи с начала 2009 года. Все добытое преступным путем имущество продавалось как на территории Кременчуга, так и в соседних областях. Вырученные средства использовались для собственных нужд.

По всем фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия на установление причастности задержанных к другим противоправным действиям.