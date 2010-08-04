Мэр Мелитополя попал в ДТП: в больнице, в тяжелом состоянии

Мэр г. Мелитополь Дмитрий СЫЧЕВ попал в ДТП и госпитализирован в тяжелом состоянии в Запорожскую областную клиническую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, авария произошла на территории Запорожского района Запорожской области 3 августа.

"3 августа на трассе Харьков-Симферополь в районе населенного пункта Григорьевка произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился городской председатель Дмитрий СЫЧЕВ. Управлял личным автомобилем Д.СЫЧЕВА его брат Андрей. Городской председатель Д.СЫЧЕВ находится в областной больнице", - сообщили в пресс-службе.

Причины аварии устанавливаются органами ГАИ.

Официальной информации о том, насколько серьезные повреждения в результате ДТП получил мэр Мелитополя и о виновнике аварии, пока нет.