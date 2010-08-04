Нафтогаз должен Газпрому $780 миллионов за июль
10:55, 04 августа 2010Общество
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Информация от Бакулина
|Евгений БАКУЛИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.
«Сумма (платежа – УНИАН) составит 780 млн. долл.», – сказал Е.БАКУЛИН.
Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК «Нафтогаз Украины» обязан ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.
Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.
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