Дети насмерть забили камнями убийцу матери

Кровавая трагедия разыгралась 30 апреля в селе Волосяница Сколевского района Львовской области. 54-летний местный житель смертельно ранил из охотничьего ружья 53-летнюю односельчанку-учительницу и ее 20-летнего сына. Трое сыновей женщины забили убийцу матери и брата камнями.

Как сообщил УНИАН источник в Сколевском райотделе внутренних дел, в воскресенье около 22.30 к дому, где проживала многодетная семья учительницы, подошел односельчанин, который, выбив оконное стекло в одной из комнат, из обреза охотничьего ружья выстрелил в учительницу и ее сына. Пули попали женщине в глаз, а ее сыну - в ключицу.

В соседней комнате в это время находились еще трое сыновей женщины - студент Львовского национального университета им. И.Франко и двое школьников, которые, услышав выстрелы, выбежали из дома. Увидев юношей, убийца нацелил на них оружие, тогда братья, спрятавшись за угол дома, стали бросать в него камни. Один из камней попал убийце в голову, нанеся смертельную травму.

Медики «скорой», прибывшие на место трагедии, не смогли спасти жизни женщине и ее сыну, которые умерли на месте. Медики также констатировали смерть убийцы.

На месте преступления было изъято охотничье ружье ИЖ-58 и гильзы.

Мотивы совершенного преступления расследуются. По данному факту возбуждено уголовное дело.