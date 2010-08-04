Эксперт: первый выпуск НДС-облигаций не стоит внимания

Осуществление первого выпуска НДС-облигаций является формальным шагом и не дает оснований говорить о рынке НДС-облигаций.

Такое мнение у комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

«Мы считаем данную эмиссию формальным шагом, который правительство осуществило в связи с цейтнотом и необходимостью отрапортовать о запуске программы. Одновременно, небольшой формальный выпуск свидетельствует о том, что правительству потребуется значительный период времени для выпуска основной суммы задолженности. В результате, мы не ожидаем, что основная сумма НДС-облигаций попадет на рынок в ближайшие несколько недель», - отметил С.ФУРСА.

Он сообщил, что по оценкам экспертов Astrum Investment Management, принимая во внимания сезон отпусков среди украинских чиновников, эмиссия НДС-облигаций в ожидаемых рынком объемах возможна в первой декаде сентября. «Минимальный объем первого выпуска будет фактически незаметен на рынке в связи с крайне высоким уровнем спроса. При этом такой объем вообще недостаточен для формирования рыночной цены», - считает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Минфин 2 августа осуществил первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость.

В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, которые имели незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.; выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г. , 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.; дата полного погашения облигаций - 27 июля 2015 года.

В ближайшее время Минфин проведет выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.