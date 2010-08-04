Государство должно контролировать рентабельность хлеба

Государство должно жестко контролировать рентабельность производителей хлеба в зависимости от его сорта и ограничить некомпетентное вмешательство местных властей в ценообразование на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал руководитель экспертной комиссии по вопросам АПК партии "Сильная Украина" Владислав АТРОШЕНКО.

"Необходимо изменить постановление правительства от 1996 года, где местным властям предоставляются бесконтрольные полномочия вмешиваться в регулирование цены на хлеб, и обеспечить контроль государства в контексте регулирования рентабельности хлебопеков", - сказал он.

Эксперт также отметил, что для урегулирования ситуации на рынке зерна в целом государство должно занимать более четкую и активную позицию. В частности, закупки в Аграрный фонд и госрезерв необходимо проводить, когда цена минимальна, с тем, чтобы, дождавшись благоприятных условий. продать зерно с прибылью для бюджета.

Кроме того, отметил В.АТРОШЕНКО, в условиях роста цен на зерно существует опасность подорожания хлеба. В такой ситуации государство должно защитить малообеспеченных граждан.

"Государство должно учитывать интересы социально незащищенных слоев населения. Для решения этого вопроса целесообразно предусмотреть целевые дотации малообеспеченным для приобретения продуктов питания", - подчеркнул эксперт.