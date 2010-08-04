Сельхозярмарки в Киеве состоятся несмотря на жару

По многочисленным обращениям киевлян 6 и 7 августа Главным управлением по вопросам торговли и быта КГГА будут организованы 4 сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках киевлянам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты, мучные, крупяные и бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

6 августа ярмарку можно посетить в Печерском районе на Печерской площади, 1.

7 августа ярмарки состоятся: в Голосеевском районе по ул. Бурмистенко; в Дарницком районе по ул. Крупской; в Святошинском районе на ул. Жолудева, 6.

Традиционно на ярмарках киевляне смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Как сообщал УНИАН, этим летом столичная власть из-за жаркой погоды принимала решение о запрещении сельскохозяйственных ярмарок.