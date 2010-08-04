В Киеве до конца года будет еще 8 бизнес-центров

В Киеве до конца года планируется ввести в эксплуатацию 8 бизнес-центров (БЦ) площадью 158,6 тыс. кв. м.

Об этом говорится в обзоре рынка коммерческой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine, который имеется в распоряжении УНИАН.

По оценкам компании, при условии открытия всех заявленных бизнес-центров общее предложение за второе полугодие 2010 года может увеличиться на 13,5%, достигнув 1 333 тыс. кв. м.

При этом основной объем новых площадей придется на бизнес-центры класса В+, доля которых составит почти 80% от общих площадей, планируемых к вводу до конца текущего года.

По данным компании, в некоторых БЦ предварительный уровень заполняемости достигает 60%.

Аналитики компании считают, что введение в эксплуатацию новых бизнес-центров в Киеве повлияет на общий уровень вакантности, который может достичь 25%. «Несмотря на это, снижение арендных ставок в сегменте профессиональной офисной недвижимости не прогнозируется», - говорится в обзоре.

По данным компании, в течение первого полугодия 2010 года в эксплуатацию было введено пять объектов профессиональной офисной недвижимости общей площадью 48,2 тыс. кв. м. Более половины (51%) введенного объема пришлось на бизнес-центры класса В-; 41% - на класс А и 7% - на класс В+.

По состоянию на конец первого полугодия т.г., средние арендные ставки на офисные помещения в БЦ класса А составляли 300-480 долл./кв. м/год, класса В – 180-360 долл./кв. м/год.