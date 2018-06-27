100 самых богатых людей Украины
В списке, презентованном журналом "Фокус", числится 10 миллиардеров и 90 мультимиллионеров. Портрет «среднестатистического олигарха»: мужчина, 45 лет, финансист...
|Вахтанг КИПИАНИ
В данном списке, презентованном на пресс-конференции в УНИАН, числится 10 миллиардеров и 90 мультимиллионеров.
Главный редактор журнала «Фокус» Вахтанг КИПИАНИ отметил, что представленная версия является максимально полным списком самых богатых людей Украины, общее состояние которых эксперты оценили более чем в 70 млрд. дол. При этом «нижний порог» для прохождения в рейтинг исчислялся 100 млн. дол.
Авторы рейтинга отмечают, что в него вошли те, кто сегодня владеет напрямую или опосредованно - через подконтрольные структуры - абсолютно разным, но непременно системным бизнесом практически во всех регионах Украины. Также «Фокус» включил в список иностранных бизнесменов, тесно связанных с Украиной и владеющих в ней активами, известными по открытым источникам. Причем у всех участников рейтинга учитывались исключительно украинские активы, поэтому, подчеркнул В.КИПИАНИ, некоторые фигуранты списка выглядят "беднее", чем в международных рейтингах, отражающих их состояние по всему миру.
В.КИПИАНИ также отметил, что в системе подсчета активов авторы рейтинга использовали заявления самих бизнесменов, их интервью, оценки аналитиков и экспертов, данные СМИ. В то же время, по его словам, в общую оценку не включались миноритарные пакеты акций, личные накопления и сбережения фигурантов рейтинга, а также собственность, пребывающая в спорах.
По словам В.КИПИАНИ, все цифры представленные в рейтинге, являются оценочными: «Все эти люди являются богаче того уровня, что представлен в рейтинге», - добавил он, отметив, что пока представители украинского бизнеса не выйдут на биржу, эксперты вынуждены будут говорить о приблизительных суммах и «нижних порогах». В то же время, по убеждению главного редактора журнала, составленный «Фокусом» рейтинг достаточен для того, чтобы на него можно было ссылаться.
Говоря о том, на чем зарабатывают украинские олигархи, В.КИПИАНИ, прежде всего, назвал такие сферы как финансы, металлургию, энергетику, недвижимость, спорт, аграрный бизнес и медиа. Портрет «среднестатистического олигарха» - мужчина, 45 лет, финансист. В сотне фигурантов рейтинга присутствует только одна женщина – председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» Филя ЖЕБРОВСКАЯ (155 млн. дол.). В то же время, авторы рейтинга отметили особую роль супруг некоторых бизнесменов, официально владеющих существенными активами, подсчитанными во время составления списка «самых богатых».
Первое место в сотне самых богатых людей Украины занял Ринат АХМЕТОВ.
100 самых богатых людей Украины 1 Ринат Ахметов
1 Ринат Ахметов,
совладелец компании SCM, президент ФК «Шахтёр», народный депутат Украины (Партия регионов) - $12 млрд.
2 Лакшми Миттал,
владелец ОАО «Mittal Steel – Кривой Рог» - $4,7 млрд.
3Виктор Пинчук,
совладелец корпорации «Интерпайп», президент Viktor Pinchuk Foundation - $4,4 млрд. 4 Игорь Коломойский
4 Игорь Коломойский,
совладелец группы «Приват» - $3,3 млрд.
5 Геннадий Боголюбов,
совладелец группы «Приват» - $3,2 млрд.
6 Виталий Гайдук,
совладелец корпорации ИСД, секретарь СНБОУ - $2,3 млрд.
7 Сергей Тарута,
совладелец и председатель совета директоров корпорации ИСД - $2,3 млрд.
8 Константин Жеваго,
совладелец группы «Финансы и кредит», народный депутат Украины (БЮТ) - $1,7 млрд.
9 Дмитрий Фирташ,
совладелец «РосУкрЭнерго» $1,4 млрд.
10 Владимир Бойко,
гендиректор Мариупольского меткомбината им. Ильича, народный депутат Украины (СПУ) - $1,3 млрд.
11 Владимир Матвиенко,
председатель правления и совладелец «Проминвестбанка» - $995 млн.
12 Алекс Шнайдер,
совладелец Midland Group - $950 млн.
13 Леонид Юрушев,
президент банка «Форум», совладелец Кременчугского сталелитейного завода - $940 млн.
14 Юрий Косюк,
председатель правления ОАО «Мироновский хлебопродукт» - $930 млн.
15 Константин Григоришин,
советник представительства швейцарского АО «Группа «Энергетический стандарт»» в России - $908 млн.
16 Эдуард Шифрин,
председатель набсовета ОАО «Запорожсталь», совладелец Midland Group - $850 млн.
17 Сергей Тигипко,
основатель и совладелец группы «ТАС» - $780 млн.
18 Пётр Порошенко,
основатель концерна «Укрпроминвест», народный депутат Украины («Наша Украина») - $756 млн.
19 Григорий и Игорь Суркис,
председатель федерации футбола украины и президент ФК «Динамо» Киев» - $730 млн.
20 Александр Ярославский,
совладелец «УкрСиббанка», Харьковского тракторного завода, черкасского «Азота» - $725 млн.
21 Тариэл Васадзе,
совладелец корпорации «УкрАвто», народный депутат Украины (БЮТ) - $720 млн.
22 Алексей Мартынов,
совладелец группы «Приват» - $700 млн.
23 Валерий Хорошковский,
первый заместитель секретаря СНБОУ - $690 млн.
24 Фёдор Шпиг,
экс-совладелец банков «Аваль» и «Престиж», народный депутат Украины («Наша Украина») - $687 млн.
25 Вадим Новинский,
владелец компании «Смарт-Групп» - $650 млн.
26 Василий Хмельницкий,
соучредитель ЗАО «Киевская инвестиционная группа», народный депутат Украины (БЮТ) - $630 млн.
27 Андрей Иванов,
соучредитель ЗАО «Киевская инвестиционная группа», депутат Киевского городского совета (группа «Єдність») - $580 млн.
28 Роман Лунин,
глава набсовета ОАО «Квиза-Трейд» - $575 млн.
29 Александр Слободян,
почётный президент ЗАО «Оболонь» - $560 млн.
30 Александр и Сергей Буряк,
совладельцы «Брокбизнесбанка», народные депутаты Украины (БЮТ) - $550 млн.
31 Андрей Охлопков,
председатель совета директоров группы компаний «Союз-Виктан» - $540 млн.
32 Николай Толмачёв,
гендиректор компании «ТММ» - $525 млн.
33 Геннадий Васильев,
совладелец концерна «Энерго» - $523 млн.
34 Леонид Байсаров,
президент ОАО «Шахта «Красноармейская-Западная №1» - $523 млн.
35 Виктор Нусенкис,
совладелец концерна «Энерго» - $523 млн.
36 Александр Бабаков,
совладелец компании VS Energy, депутат Госдумы РФ $520 млн.
37 Олег Мкртчян,
гендиректор корпорации ИСД - $510 млн.
38 Игорь Баленко,
президент и совладелец компании «Фуршет» - $507 млн.
39 Георгий Скударь,
совладелец ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», народный депутат Украины (Партия регионов) - $504 млн.
40 Андрей и Сергей Клюевы,
вице премьер-министр Украины и председатель совета директоров ОАО «Укрподшипник», народный депутат Украины (Партия регионов) - $470 млн.
41 Сергей Лагур,
председатель наблюдательного совета ООО «Европа-ІІ», совладелец банка «Надра» - $465 млн.
42 Игорь Еремеев,
совладелец группы «Континиум» - $460 млн.
43 Игорь Гиленко,
совладелец и президент банка «Надра» - $430 млн.
44 Пётр Дыминский,
президент ФК «Карпаты» - $400 млн.
45 Эрнест Галиев,
совладелец «УкрСиббанка», Харьковского тракторного завода, черкасского «Азота» - $395 млн.
46 Александр Деркач,
экс-совладелец банков «Аваль» и «Престиж» - $380 млн.
47 Виктор Медведчук,
глава СДПУ(о) - $367 млн.
48 Нвер Мхитарян,
почётный президент корпорации «Познякижилстрой» - $347 млн.
49 Виталий Антонов,
президент «Универсальной инвестиционной группы» - $345 млн.
50 Лев Парцхаладзе,
председатель совета директоров компании «XXI Век» - $341 млн.
51 Сергей Максимов,
совладелец VAB Group - $340 млн.
52 Николай Янковский,
почётный президент концерна «Стирол», народный депутат Украины (партия регионов) - $335 млн.
53 Евгений Сигал,
соучредитель ЗАО «Комплекс Агромакс» (ТМ «Гаврилівські курчата»), народный депутат Украины (БЮТ) - $332 млн.
54 Владимир и Андрей Колодюк,
президент холдинга AVentures Group и глава партии «Информационная Украина» - $325 млн.
55 Игорь Дворецкий,
совладелец «Запорожстали» и «Индустриалбанка» - $320 млн.
56 Сергей Бубка,
президент банка «Родовiд» - $315 млн.
57 Валентин Ландык,
президент «Группы НОРД» - $314 млн.
58 Владимир Костельман,
президент и совладелец корпорации «Fozzy Group» - $305 млн.
59 Арсен Аваков,
глава Харьковской областной администрации - $300 млн.
60 Василий Горбаль,
почётный президент «Укргазбанка», народный депутат Украины (Партия регионов) - $291 млн.
61 Леонид Климов,
почётный президент «Имэксбанка» и ФК «Черноморец», народный депутат Украины (Партия регионов - $289 млн.
62 Андрей Веревский,
соучредитель холдинга «Кернел Групп», народный депутат Украины (БЮТ) - $285 млн.
63 Яков Грибов,
член совета директоров «Nemiroff Холдинг» - $280 млн.
64 Леонид Черновецкий,
мэр Киева, почётный президент концерна «Правэкс» - $275 млн.
65 Александр Роднянский,
совладелец и председатель совета директоров телеканала «Студия «1+1», гендиректор телехолдинга «CTC Media» (Москва) - $260 млн.
66 Виктор Тополов,
совладелец комплекса «Киев-Донбасс» - $243 млн.
67 Марк Беккер,
совладелец банка «Південний» - $230 млн.
68 Игорь Беззуб,
совладелец и президент ООО «Сандора» - $225 млн.
69 Раймонд Туменас,
совладелец и вице-президент ООО «Сандора» - $225 млн.
70 Александр Фельдман,
почётный президент АО «АВЭК и Ко», народный депутат Украины (БЮТ) - $224 млн.
71 Евгений Черняк,
председатель совета учредителей ООО «Торговый дом «Мегаполис» - $223 млн.
72 Борис Колесников,
президент Донецкой федерации футбола, народный депутат Украины (Партия регионов) - $220 млн.
73 Давид Жвания,
соучредитель ЗАО «Бринкфорд», народный депутат Украины («Наша Украина») - $215 млн.
74 Александр Мартынов,
совладелец группы Rainford - $214 млн.
75 Виталий Цехмистренко,
президент группы «Райз» - $207 млн.
76 Александр Лойфенфельд,
председатель набсовета банка «Синтез» - $195 млн.
77 Владимир Авраменко,
основатель и владелец ЗАО «АВК» - $190 млн.
78 Денис Горбуненко,
председатель правления и совладелец банка «Родовiд» - $182 млн.
79 Олег Боярин,
председатель правления «Атолл Холдинг», глава наблюдательного совета ЗАО «Еврокар» - $180 млн.
80 Иван Куровский,
совладелец финансово-строительной компании «ЖитлоБуд», народный депутат Украины (БЮТ) - $175 млн.
81 Дмитрий Мишалов,
совладелец группы компаний «Мастер» - $170 млн.
82 Владимир Школьник,
совладелец бизнес-центров «Форум» и сети супермаркетов «Фуршет» - $168 млн.
83 Вадим Ермолаев,
председатель правления ТПК «Алеф» - $165 млн.
84 Вадим Гриб,
председатель набсовета группы «ТЕКТ» $160 млн.
85 Владимир Трофименко,
председатель набсовета компании «НЕСТ» $157 млн.
86 Филя Жебровская,
председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» - $155 млн.
87 Александр Меламуд,
соучредитель компании «Альфа-Нафта» - $150 млн.
88 Анатолий Юркевич,
совладелец АО «Банкомсвязь» - $145 млн.
89 Вагиф Алиев,
глава набсовета ЗАО «Мандарин-Плаза» - $140 млн.
90 Игорь Гуменюк,
почётный президент ЗАО «АРС», народный депутат Украины (Партия регионов) - $131 млн.
91 Владимир Вагоровский,
председатель набсовета группы «Амстор»- $129 млн.
92 Мстислав Скоробогатов,
совладелец «Метрограда», гостиниц «Русь» и «Либідь» - $125 млн.
93 Виктор Выдренко,
директор СКФ «Гранит» - $124 млн.
94 Анатолий Гиршфельд,
президент АО «Украинская промышленная энергетическая компания» - $123 млн.
95 Борис Кауфман,
председатель набсовета ЗАО «1-й ликёро-водочный завод», президент корпорации «Оверлайн» - $122 млн.
96 Александр Кардаков,
президент корпорации «Инком» и компании «Датагруп» - $113 млн.
97 Борис Фуксман,
совладелец канала «Студия «1+1» - $110 млн.
98 Вячеслав Богуслаев,
почётный председатель правления ОАО «Мотор Сiч» - $106 млн.
99 Владимир Костерин,
совладелец телеканала «Тонис» и «Трансбанка» - $105 млн.
100 Андрей Задорожный,
совладелец сети ресторанов «Козырная Карта» - $100 млн.