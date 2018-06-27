100 самых богатых людей Украины

Журнал «Фокус» представил сегодня собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов.

В данном списке, презентованном на пресс-конференции в УНИАН, числится 10 миллиардеров и 90 мультимиллионеров.

Главный редактор журнала «Фокус» Вахтанг КИПИАНИ отметил, что представленная версия является максимально полным списком самых богатых людей Украины, общее состояние которых эксперты оценили более чем в 70 млрд. дол. При этом «нижний порог» для прохождения в рейтинг исчислялся 100 млн. дол.

Авторы рейтинга отмечают, что в него вошли те, кто сегодня владеет напрямую или опосредованно - через подконтрольные структуры - абсолютно разным, но непременно системным бизнесом практически во всех регионах Украины. Также «Фокус» включил в список иностранных бизнесменов, тесно связанных с Украиной и владеющих в ней активами, известными по открытым источникам. Причем у всех участников рейтинга учитывались исключительно украинские активы, поэтому, подчеркнул В.КИПИАНИ, некоторые фигуранты списка выглядят "беднее", чем в международных рейтингах, отражающих их состояние по всему миру.

В.КИПИАНИ также отметил, что в системе подсчета активов авторы рейтинга использовали заявления самих бизнесменов, их интервью, оценки аналитиков и экспертов, данные СМИ. В то же время, по его словам, в общую оценку не включались миноритарные пакеты акций, личные накопления и сбережения фигурантов рейтинга, а также собственность, пребывающая в спорах.

По словам В.КИПИАНИ, все цифры представленные в рейтинге, являются оценочными: «Все эти люди являются богаче того уровня, что представлен в рейтинге», - добавил он, отметив, что пока представители украинского бизнеса не выйдут на биржу, эксперты вынуждены будут говорить о приблизительных суммах и «нижних порогах». В то же время, по убеждению главного редактора журнала, составленный «Фокусом» рейтинг достаточен для того, чтобы на него можно было ссылаться.

Говоря о том, на чем зарабатывают украинские олигархи, В.КИПИАНИ, прежде всего, назвал такие сферы как финансы, металлургию, энергетику, недвижимость, спорт, аграрный бизнес и медиа. Портрет «среднестатистического олигарха» - мужчина, 45 лет, финансист. В сотне фигурантов рейтинга присутствует только одна женщина – председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» Филя ЖЕБРОВСКАЯ (155 млн. дол.). В то же время, авторы рейтинга отметили особую роль супруг некоторых бизнесменов, официально владеющих существенными активами, подсчитанными во время составления списка «самых богатых».

Первое место в сотне самых богатых людей Украины занял Ринат АХМЕТОВ.

100 самых богатых людей Украины 1 Ринат Ахметов ,

совладелец компании SCM, президент ФК «Шахтёр», народный депутат Украины (Партия регионов) - $12 млрд.

2 Лакшми Миттал,

владелец ОАО «Mittal Steel – Кривой Рог» - $4,7 млрд.

3Виктор Пинчук,

совладелец корпорации «Интерпайп», президент Viktor Pinchuk Foundation - $4,4 млрд. 4 Игорь Коломойский ,

совладелец группы «Приват» - $3,3 млрд.

5 Геннадий Боголюбов,

совладелец группы «Приват» - $3,2 млрд.

6 Виталий Гайдук,

совладелец корпорации ИСД, секретарь СНБОУ - $2,3 млрд.

7 Сергей Тарута,

совладелец и председатель совета директоров корпорации ИСД - $2,3 млрд.

8 Константин Жеваго,

совладелец группы «Финансы и кредит», народный депутат Украины (БЮТ) - $1,7 млрд.

9 Дмитрий Фирташ,

совладелец «РосУкрЭнерго» $1,4 млрд.

10 Владимир Бойко,

гендиректор Мариупольского меткомбината им. Ильича, народный депутат Украины (СПУ) - $1,3 млрд.

11 Владимир Матвиенко,

председатель правления и совладелец «Проминвестбанка» - $995 млн.

12 Алекс Шнайдер,

совладелец Midland Group - $950 млн.

13 Леонид Юрушев,

президент банка «Форум», совладелец Кременчугского сталелитейного завода - $940 млн.

14 Юрий Косюк,

председатель правления ОАО «Мироновский хлебопродукт» - $930 млн.

15 Константин Григоришин,

советник представительства швейцарского АО «Группа «Энергетический стандарт»» в России - $908 млн.

16 Эдуард Шифрин,

председатель набсовета ОАО «Запорожсталь», совладелец Midland Group - $850 млн.

17 Сергей Тигипко,

основатель и совладелец группы «ТАС» - $780 млн.

18 Пётр Порошенко,

основатель концерна «Укрпроминвест», народный депутат Украины («Наша Украина») - $756 млн.

19 Григорий и Игорь Суркис,

председатель федерации футбола украины и президент ФК «Динамо» Киев» - $730 млн.

20 Александр Ярославский,

совладелец «УкрСиббанка», Харьковского тракторного завода, черкасского «Азота» - $725 млн.

21 Тариэл Васадзе,

совладелец корпорации «УкрАвто», народный депутат Украины (БЮТ) - $720 млн.

22 Алексей Мартынов,

совладелец группы «Приват» - $700 млн.

23 Валерий Хорошковский,

первый заместитель секретаря СНБОУ - $690 млн.

24 Фёдор Шпиг,

экс-совладелец банков «Аваль» и «Престиж», народный депутат Украины («Наша Украина») - $687 млн.

25 Вадим Новинский,

владелец компании «Смарт-Групп» - $650 млн.

26 Василий Хмельницкий,

соучредитель ЗАО «Киевская инвестиционная группа», народный депутат Украины (БЮТ) - $630 млн.

27 Андрей Иванов,

соучредитель ЗАО «Киевская инвестиционная группа», депутат Киевского городского совета (группа «Єдність») - $580 млн.

28 Роман Лунин,

глава набсовета ОАО «Квиза-Трейд» - $575 млн.

29 Александр Слободян,

почётный президент ЗАО «Оболонь» - $560 млн.

30 Александр и Сергей Буряк,

совладельцы «Брокбизнесбанка», народные депутаты Украины (БЮТ) - $550 млн.

31 Андрей Охлопков,

председатель совета директоров группы компаний «Союз-Виктан» - $540 млн.

32 Николай Толмачёв,

гендиректор компании «ТММ» - $525 млн.

33 Геннадий Васильев,

совладелец концерна «Энерго» - $523 млн.

34 Леонид Байсаров,

президент ОАО «Шахта «Красноармейская-Западная №1» - $523 млн.

35 Виктор Нусенкис,

совладелец концерна «Энерго» - $523 млн.

36 Александр Бабаков,

совладелец компании VS Energy, депутат Госдумы РФ $520 млн.

37 Олег Мкртчян,

гендиректор корпорации ИСД - $510 млн.

38 Игорь Баленко,

президент и совладелец компании «Фуршет» - $507 млн.

39 Георгий Скударь,

совладелец ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», народный депутат Украины (Партия регионов) - $504 млн.

40 Андрей и Сергей Клюевы,

вице премьер-министр Украины и председатель совета директоров ОАО «Укрподшипник», народный депутат Украины (Партия регионов) - $470 млн.

41 Сергей Лагур,

председатель наблюдательного совета ООО «Европа-ІІ», совладелец банка «Надра» - $465 млн.

42 Игорь Еремеев,

совладелец группы «Континиум» - $460 млн.

43 Игорь Гиленко,

совладелец и президент банка «Надра» - $430 млн.

44 Пётр Дыминский,

президент ФК «Карпаты» - $400 млн.

45 Эрнест Галиев,

совладелец «УкрСиббанка», Харьковского тракторного завода, черкасского «Азота» - $395 млн.

46 Александр Деркач,

экс-совладелец банков «Аваль» и «Престиж» - $380 млн.

47 Виктор Медведчук,

глава СДПУ(о) - $367 млн.

48 Нвер Мхитарян,

почётный президент корпорации «Познякижилстрой» - $347 млн.

49 Виталий Антонов,

президент «Универсальной инвестиционной группы» - $345 млн.

50 Лев Парцхаладзе,

председатель совета директоров компании «XXI Век» - $341 млн.

51 Сергей Максимов,

совладелец VAB Group - $340 млн.

52 Николай Янковский,

почётный президент концерна «Стирол», народный депутат Украины (партия регионов) - $335 млн.

53 Евгений Сигал,

соучредитель ЗАО «Комплекс Агромакс» (ТМ «Гаврилівські курчата»), народный депутат Украины (БЮТ) - $332 млн.

54 Владимир и Андрей Колодюк,

президент холдинга AVentures Group и глава партии «Информационная Украина» - $325 млн.

55 Игорь Дворецкий,

совладелец «Запорожстали» и «Индустриалбанка» - $320 млн.

56 Сергей Бубка,

президент банка «Родовiд» - $315 млн.

57 Валентин Ландык,

президент «Группы НОРД» - $314 млн.

58 Владимир Костельман,

президент и совладелец корпорации «Fozzy Group» - $305 млн.

59 Арсен Аваков,

глава Харьковской областной администрации - $300 млн.

60 Василий Горбаль,

почётный президент «Укргазбанка», народный депутат Украины (Партия регионов) - $291 млн.

61 Леонид Климов,

почётный президент «Имэксбанка» и ФК «Черноморец», народный депутат Украины (Партия регионов - $289 млн.

62 Андрей Веревский,

соучредитель холдинга «Кернел Групп», народный депутат Украины (БЮТ) - $285 млн.

63 Яков Грибов,

член совета директоров «Nemiroff Холдинг» - $280 млн.

64 Леонид Черновецкий,

мэр Киева, почётный президент концерна «Правэкс» - $275 млн.

65 Александр Роднянский,

совладелец и председатель совета директоров телеканала «Студия «1+1», гендиректор телехолдинга «CTC Media» (Москва) - $260 млн.

66 Виктор Тополов,

совладелец комплекса «Киев-Донбасс» - $243 млн.

67 Марк Беккер,

совладелец банка «Південний» - $230 млн.

68 Игорь Беззуб,

совладелец и президент ООО «Сандора» - $225 млн.

69 Раймонд Туменас,

совладелец и вице-президент ООО «Сандора» - $225 млн.

70 Александр Фельдман,

почётный президент АО «АВЭК и Ко», народный депутат Украины (БЮТ) - $224 млн.

71 Евгений Черняк,

председатель совета учредителей ООО «Торговый дом «Мегаполис» - $223 млн.

72 Борис Колесников,

президент Донецкой федерации футбола, народный депутат Украины (Партия регионов) - $220 млн.

73 Давид Жвания,

соучредитель ЗАО «Бринкфорд», народный депутат Украины («Наша Украина») - $215 млн.

74 Александр Мартынов,

совладелец группы Rainford - $214 млн.

75 Виталий Цехмистренко,

президент группы «Райз» - $207 млн.

76 Александр Лойфенфельд,

председатель набсовета банка «Синтез» - $195 млн.

77 Владимир Авраменко,

основатель и владелец ЗАО «АВК» - $190 млн.

78 Денис Горбуненко,

председатель правления и совладелец банка «Родовiд» - $182 млн.

79 Олег Боярин,

председатель правления «Атолл Холдинг», глава наблюдательного совета ЗАО «Еврокар» - $180 млн.

80 Иван Куровский,

совладелец финансово-строительной компании «ЖитлоБуд», народный депутат Украины (БЮТ) - $175 млн.

81 Дмитрий Мишалов,

совладелец группы компаний «Мастер» - $170 млн.

82 Владимир Школьник,

совладелец бизнес-центров «Форум» и сети супермаркетов «Фуршет» - $168 млн.

83 Вадим Ермолаев,

председатель правления ТПК «Алеф» - $165 млн.

84 Вадим Гриб,

председатель набсовета группы «ТЕКТ» $160 млн.

85 Владимир Трофименко,

председатель набсовета компании «НЕСТ» $157 млн.

86 Филя Жебровская,

председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» - $155 млн.

87 Александр Меламуд,

соучредитель компании «Альфа-Нафта» - $150 млн.

88 Анатолий Юркевич,

совладелец АО «Банкомсвязь» - $145 млн.

89 Вагиф Алиев,

глава набсовета ЗАО «Мандарин-Плаза» - $140 млн.

90 Игорь Гуменюк,

почётный президент ЗАО «АРС», народный депутат Украины (Партия регионов) - $131 млн.

91 Владимир Вагоровский,

председатель набсовета группы «Амстор»- $129 млн.

92 Мстислав Скоробогатов,

совладелец «Метрограда», гостиниц «Русь» и «Либідь» - $125 млн.

93 Виктор Выдренко,

директор СКФ «Гранит» - $124 млн.

94 Анатолий Гиршфельд,

президент АО «Украинская промышленная энергетическая компания» - $123 млн.

95 Борис Кауфман,

председатель набсовета ЗАО «1-й ликёро-водочный завод», президент корпорации «Оверлайн» - $122 млн.

96 Александр Кардаков,

президент корпорации «Инком» и компании «Датагруп» - $113 млн.

97 Борис Фуксман,

совладелец канала «Студия «1+1» - $110 млн.

98 Вячеслав Богуслаев,

почётный председатель правления ОАО «Мотор Сiч» - $106 млн.

99 Владимир Костерин,

совладелец телеканала «Тонис» и «Трансбанка» - $105 млн.

100 Андрей Задорожный,

совладелец сети ресторанов «Козырная Карта» - $100 млн.