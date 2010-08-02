За побег из-под стражи трех задержанных наказали 17 милиционеров

В Харькове за побег трех задержанных из помещения Киевского райотдела милиции наказаны 17 работников Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в области.

В частности, отметили в ЦОС, обстоятельства побега в Харькове расследовала комиссия Министерства внутренних дел. Члены комиссии пришли к выводу, что "за нарушение служебной дисциплины" из органов внутренних дел должны быть уволены двое милиционеров.

Кроме того, еще 15 милиционеров, по решению комиссии, были привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности".

Как сообщал УНИАН, 27 июля из Киевского райотдела милиции сбежали трое задержанных. В течение суток беглецов задержали сотрудники Госдепартамента исполнения наказаний в Харьковской области.