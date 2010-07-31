Минфин мог бы направить 2 млрд. от МВФ на погашение российского кредита

Правительство в этом году остро нуждается в финансировании дефицита Государственного бюджета, тогда как для кредитного пополнения резервов Национального банка причин мало.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он аргументирует свою точку зрения тем, что «международные резервы Нацбанка уже выросли на 3 млрд. долларов за первое полугодие т.г. и продолжают расти благодаря профициту платежного баланса. Таким образом, в 2010 году средства МВФ, скорее всего, будут активно использоваться Министерством финансов, тогда как уже в последующие годы они будут направляться практически полностью Национальному банку Украины - фактически для рефинансирования предыдущего кредита от МВФ на 10,7 млрд. долларов, который должен быть погашен в 2012-14 годах.

При этом, считает экономист, Министерство финансов могло бы направить 2 млрд. долларов от МВФ на погашение более дорогого кредита на сумму 2 млрд. долларов, полученного от банка ВТБ. По мнению А.БЛИНОВА, из нежелания идти на этот шаг можно сделать важные выводы. Во-первых, правительство видит, что бюджетный дефицит в 2010 году может расти дальше и превысить целевой показатель в 5% ВВП. Второй вывод: роль приватизации в финансировании дефицита бюджета-2010 должна быть очень низкой. В частности, полагает экономист, приватизация государственной монополии «Укртелеком» в этом году крайне маловероятна. По его прогнозам, бюджетный дефицит в 2010 году составит 6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, 29 июля т.г. на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд. долл. на покрытие дефицита Госбюджета Украины лишь 2 млрд. долл., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Позже премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что на покрытие дефицита Госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.