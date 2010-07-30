Милиция предлагает 200 тысяч за разгадку взрыв в Запорожье

Милиция готова выплатить 200 тыс. грн. за информацию о преступнике, устроившем взрыв в Свято-Покровском храме в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Запорожской области со ссылкой на начальника Запорожского главка милиции Владимира СЕРБУ, «ГУ МВД в Запорожской области готово выплатить вознаграждение в размере 200 тыс. грн. за информацию о преступнике, устроившем взрыв в Свято-Покровском храме УПЦ МП или за раскрытие данного преступления.»

По данным ЦОС, соответствующее официальное заявление начальник запорожской милиции сделал сегодня в присутствии и с согласия находившегося сегодня в Запорожье министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. В результате взрыва один человек - монахиня местного монастыря - получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась в больнице. Еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками, как "легкие телесные повреждения" и "повреждения средней степени тяжести".