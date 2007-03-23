СБУ предотвратила покушение на губернатора Житомирской области Павленко

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт, который готовился на председателя Житомирской областной государственной администрации Юрия ПАВЛЕНКО.

Об этом сообщается в сегодняшнем выпуске газеты "Коммерсант-Украина" (№48).

По словам исполняющего обязанности главы СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, серьезная информация об угрозах в адрес губернатора поступила еще в феврале этого года. Такие сведения СБУ хранила в строжайшем секрете в течение двух месяцев, однако на данный момент преступление раскрыто, человек, готовивший его, задержан, а взрывчатка изъята, уточнил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Собственно Ю.ПАВЛЕНКА правоохранительные органы предупредили о готовящемся покушении сразу же, как только поступил соответствующий сигнал. Предупреждение он воспринял "скорее как предостережение, чем реальность" и даже не усилил охрану. При этом губернатор Житомирской области выразил убеждение, что угрозы в его адрес не связаны ни с бизнесом, ни с политикой, ни с личными мотивами. Ю.ПАВЛЕНКО назвал это "баловством".

Как сообщал УНИАН, 22 марта В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что феврале этого года СБУ получила информацию об угрозах жизни и здоровью одного из руководителей облгосадминистрации. Благодаря принятым мерам СБУ было задержано лицо, у которого изъята взрывчатка.