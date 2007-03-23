Милиция задержала адвоката Луценко

Милиция задержала в четверг адвоката Юрия Луценко Виктора Василюка, присутствовавшего при обыске в квартире экс-министра внутренних дел.

Как сообщила Главредсо ссылкой на Лигу, его, по состоянию 23:00 22 марта, на протяжении нескольких часов удерживали в райотделе Святошинского района города Киева. Эту информацию в прямом эфире телеканала «1+1» подтвердил депутат от фракции «Наша Украина» Николай Катеринчук, помощником которого является Василюк.

Как сообщают источники, знакомые с профессиональной деятельностью адвоката, его задержание не имеет непосредственной связи с делом Луценко. Василюк был задержан во время проверки, осуществляемой налоговой милицией Святошинского района на одной из частных фирм Киева. Василюк оказывал юридическую поддержку деятельности этой фирмы.

Сначала налоговики попросили адвоката не мешать проверке, а позже вызывали милицию, которая и забрала Василюка в отделение.

Напомним, 20 марта в квартире Луценко проводился обыск. Луценко дважды был на допросе в Генеральной прокуратуре. За день до этого Подольский районный суд Киева приостановил досудебное следствие Генеральной прокуратуры Украины по уголовному делу в отношении экс-министра внутренних дел для выяснения законности его возбуждения. Представитель Президента в Верховной Раде Роман Зварич назвал этот инцидент «циничной политической расправой».