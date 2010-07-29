Прокуратура подозревает, что храм в Запорожье взорвал псих

Прокуратура подозревает, что Свято-Покровский храм в Запорожье взорвал психически больной человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ.

В частности, по его словами, на сегодняшний день наиболее перспективной версией произошедшего представляется версия действий психически нездорового человека.

В то же время, сказал прокурор, отрабатываются и другие потенциально возможные версии, в частности личные взаимоотношения злоумышленника с настоятелем храма.

В.ПАВЛОВ подчеркнул, что данные, полученные от экспертов, полностью исключают версию использования профессионального взрывного устройства.

По его словам, это было самодельное взрывное устройство «из металлической кастрюли диаметром около 18 см, начиненной селитрой и алюминиевой пудрой".

Как сообщал УНИАН, 28 июля произошел взрыв в центре Запорожья в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата. Мощность взрывчатого вещества эквивалентна 300-500 г тротила. В результате взрыва 8 человек пострадали и один погиб.