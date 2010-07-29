Евро продолжает расти

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8910/7,8960, к 12:00 сузился спрэд – 7,8920/7,8940. К закрытию торгов установились следующие ценовые уровни – 7,8915/7,8940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу – 7,8932 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены поднялись до 0,2614/0,2616. К закрытию торгов цены повысились – 0,2613/0,2617. В России курс доллар-рубль незначительно понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1550 (-0.0835).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3035/1,3037, а к 14:00 ушли вверх – 1,3074/1,3076. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2890/10,2980, к 12:00 цены ушли вверх – 10,3105/10,3170. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне повысились до 10,3250/10,3310.