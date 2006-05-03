Ехануров пугает Семенюк сокращением

Правительство пересмотрит список объектов, которые будут выставлены на продажу в 2006 году.

Об этом в интервью еженедельнику «Деловая столица» заявил премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Что же касается приватизационного списка, то он, безусловно, будет пересматриваться», – сказал премьер.

По его словам, необходимость корректировки списка обусловлена возможной недостаточностью обеспечения бюджетных поступлений в размере 2,13 млрд. грн. от продажи уже внесенных в него объектов.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что в список будут вноситься «действительно интересные для инвестора крупные объекты». При этом премьер указал, что инициатива корректировки списка должна исходить, в первую очередь, от Минэкономики.

Оценивая итоги деятельности Фонда государственного имущества в І квартале т.г. премьер отметил, что пока у правительства «нет формальных причин для того, чтобы принимать какие-то решения относительно работы Фонда и, в частности его председателя (Валентины СЕМЕНЮК – УНИАН)». В этой связи Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что в І квартале т.г. ФГИ выполнил план бюджетных поступлений от приватизации. Между тем, по словам премьера, ФГИ удалось справиться с поставленной задачей, поскольку план поступлений от приватизации в І квартале «был просто мизерным».

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что в случае невыполнения плана приватизации за год, а также отсутствия подобающей предпродажной подготовки объектов возможна постановка вопроса о сокращении штата сотрудников ведомства.

«И если Фонд не справится, тогда поставим вопрос так: вы обеспечиваете 30% плана, значит и штата должно у вас остаться только треть нынешнего», – сказал Ю. ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет Министров Украины увеличил количество предприятий для продажи в 2006 году.

В частности, предлагается продать в 2006 году 74,62% акций ОАО “Росава”, 100% (за исключением льготной продажи) акций ОАО “Киевской мотоциклетный завод”, 76% - ОАО “Холдинговая компания “Лугансктепловоз”, 75,01% - ОАО Южный электромашиностроительный завод, 58,936% - ОАО “Киевский завод “Реле и автоматики”, 50,08% - ОАО “Лизинговая компания “Украгромашинвест”, 45,433% - ОАО “Гостиничный комплекс “Мир”.

Кроме того, планируется в 2006 году увеличить количество предприятий, в отношении которых будет проводиться предпродажная подготовка, на 17 предприятий. Крупнейшим из них является Северодонецкое государственное производственное предприятие “Объединение “Азот”.