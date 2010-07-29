Взрыв в Свято-Покровском храме: дело возбуждено по 3-м статьям

В связи со взрывом в Свято-Покровском храме Запорожья милиция возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег КУРОЧКИН, "произошедшее квалифицировано, как совершение преступления, предусмотренного п.5 ч.2 ст. 115 - "Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", ч.1 п.5 ст. 115 через ст. 15 УК - "Покушение на убийство многих людей" и ч. 2 ст. 194 - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва".

Следствие по данному уголовному делу, по словам О.КУРОЧКИНА, ведет следственное управление Запорожского главка милиции. При этом дело находится на контроле у министра внутренних дел и в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в 16-26 в Жовтневом районе Запорожья произошел взрыв самодельного безоболочного взрывного устройства в Свято-Покровском храме УПЦ МП, в результате которого монахиня Людмила получила ранения несовместимые с жизнью, от которых скончалась в реанимационном отделении горбольницы, еще 8 человек получили ранения, квалифицированные, как "легкие".