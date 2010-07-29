Шквалистый ветер оставил без света почти 400 населенных пунктов

В ночь на 29 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дожди, шквалистые порывы ветра) в 4 областях Украины обесточен 381 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Полтавской 180 н. п., в Сумской - 137 н. п., в Черниговской - 36 н. п. и в Киевской - 28 н. п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.