П.Ющенко: Киевская Русь крещена не Владимиром, а апостолом Андреем

Народный депутат Петр ЮЩЕНКО убежден, что украинская церковь является апостольской и не может быть чьей-то «дочерью».

Такое убеждение П.ЮЩЕНКО выразил в комментарии УНИАН.

«Истинная история дает ответы и кто «мать-церковь», и где начало», - подчеркнул депутат.

По словам П.ЮЩЕНКО, первое крещение Киевской Руси осуществил не князь Владимир Святославович, а Андрей Первозванный.

«Богоугодное действо – Крещение Руси – Владимиром Великим было пятым, первым крестителем нашей земли был святой Андрей Первозванный, который в 57-ом году нашей эры прибыл на киевскую землю», - подчеркнул П.ЮЩЕНКО.

Депутат напомнил историю, когда после нисшествия Святого Духа апостолы бросали жребий, решая, куда кому идти проповедовать христову веру. Андрею Первозванному выпала Скифия, то есть земли современной Украины. П.ЮЩЕНКО напомнил слова Апостола Андрея, сказанные им в Киеве: «Видите вы горы эти? На горах этих засияет благодать Божья, будет великий град и много церквей воздвигнет здесь Бог». «Это было наше апостольское крещение», - подчеркнул депутат, добавив, что украинская церковь началась с того, как Киевский поместный собор в 1621 году утвердил апостольское происхождение христианства на украинских землях. В частности, в обращении было сказано, что «Святой Апостол Андрей - первый архиепископ Константинопольский, патриарх Вселенский и Апостол Украинский. На киевских горах стояли ноги его, и глаза его Украину видели, а уста благословляли, и семена веры он у нас насадил. Поистине Украина ничем не меньше других восточных народов, поскольку и в ней проповедовал Апостол».

По убеждению П.ЮЩЕНКО, это событие должно заставить всех понять, что украинская церковь является апостольской с первого века от Рождества, так же как, например, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская церкви, которые также основали Апостолы.

По словам депутата, затем было и готское крещение, и крещение Аскольда, и княгини Ольги, и только потом крестил Русь Владимир Великий.

В то же время, П.ЮЩЕНКО, придает этому крещению большое значение, поскольку оно было фактически государственным действом и большой религиозной реформой.

«Нужно понять простую истину, что Киевская церковь является матерью не только для Московской церкви, но и для белорусской, поскольку именно сыновья Владимира поехали из Киева в Псков и Полоцк, где и были основаны эти церкви», - отметил П.ЮЩЕНКО.