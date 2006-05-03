За старую книжку россиянин поплатился новой машиной

Книгу «Россия – полное географическое описание нашего Отечества», изданную в 1910 году в Санкт-Петербурге, пытался незаконно, утаив от погранично-таможенного контроля, перевезти через границу 42-летний гражданин Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, гражданин спрятал немаленькую книгу, на 1983 страницы, в багажнике своего автомобиля «Хюндай». Антиквариат у нарушителя изъяли, а вместе с ним и автомобиль 2005 года выпуска. Эксперты таможни оценили машину почти в 56 тысяч гривен.