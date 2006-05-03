На Киев надвигаются дожди

4 мая на территории Украины сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в южной части, а днем и в восточных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 3-8° тепла, на севере Левобережья и в восточных областях местами на почве, а в Луганской области местами и в воздухе заморозки 0-4°; температура днем - 15-20° тепла, в Крыму и Приазовье - 11-16°.

5-6 мая облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, в Крыму, 5 мая - в восточных, а ночью и в северных областях - местами небольшие дожди (лишь 5 мая в западных областях без осадков). Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Крыму, Приазовье и восточных областях местами порывы 15-18м/с.

Температура ночью - 4-9° тепла, 6 мая (кроме западных областей) - 6-11°; днем - 10-15°, 5 мая в западных областях - 13-18°, на Закарпатье - до 20°.

7-9 мая местами кратковременные дожди, грозы, 9 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, без существенных осадков. Температура ночью - 4-10° тепла, на юге Крыма - 7-12°, днем постепенно повысится до 13-19° (7 мая в западной части - 10-15°).

10-13 мая без осадков, лишь 12-13 мая в южной и юго-западной части местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 6-12°, днем - 15-21°.

На украинском участке Дуная 4-6 мая сохранится высокий уровень воды с тенденцией постепенного снижения и будет достигать (в см над нулем поста): Рени - 530-540, Измаил - 380-390, Килия - 235-240, Вилково - 160-170 с сохранением подтопления хозяйственных объектов Ренийского и Измаильского морских торговых портов, хозяйственных объектов города Измаил, низкорасположенных участков города Вилково.

4-9 мая сохраниться подтопление (окружение водой, нарушение транспортного сообщения) водами Днепра ряда населенных пунктов в Репкинском, Черниговском районах и водами Десны в Менском, Коропском, Сосницком районах Черниговской области.

В Киеве и области 4 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 6-8° тепла, днем - 18-20°; по области ночью - 3-8° тепла, днем - 15-20°.

5-6 мая облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5 мая - 4-9°, 6 мая - 6-11°, днем - 10-15°.

7-8 мая местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 4-10°, днем постепенно повысится до 13-18°.