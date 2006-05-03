Ехануров расписался за ”Газпром”

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заверяет, что со второго полугодия Россия не подымет цену на природный газ для Украины. Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил в интервью еженедельнику "Деловая столица" (№18-19).

"Никакого повышения (цен на газ – УНИАН) не будет", – сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, "это уже не первая информационная атака. Я не реагирую на подобные выпады… Все эти вопросы подымаются специально, как раз перед формированием парламентской коалиции".

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ по цене 95 долл. за тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долл. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

В то же время, заместитель главы правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в конце апреля заявил, что ОАО "Газпром", которое владеет 50% акций эксклюзивного поставщика газа в Украину компании "РосУкрЭнерго", намерено с 1 июля 2006 года повысить цену на газ для Украины до 230 долл. за тысячу кубометров.

"1 июля 2006 года будет поднят вопрос о пересмотре цены… Что касается рыночной цены, то мы ее давно озвучили – 230 долл. за тысячу кубометров газа", – сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Вместе с тем, А.МЕДВЕДЕВ считает невозможным пересмотр Украиной ставки транзита на российский газ, поставляемый через украинскую территорию в Европу.

"Цена транзита зафиксирована на пятилетний срок и не может быть изменена", – заявил он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, "Газпром" по-прежнему заинтересован в украинской газотранспортной системе и указал, что в этом случае Киев может получить возможность покупки газа по льготной цене.