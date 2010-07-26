КРУ заявляет о незаконном отчуждении имущества завода «Большевик»

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) в городе Киеве заявляет о передаче в налоговый залог имущества ОАО «НПП Большевик», что в дальнейшем привело к его незаконному отчуждению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРУ, в нарушение действующего законодательства было продано следующее имущество предприятия: здания санатория-профилактория «Берегиня» (ул. Николая Юнкерова, 20), заготовительного цеха № 26 и корпуса № 12 цеха №17 (ул. Гарматная, 4) общей площадью почти 12 тыс. м. кв.

«Таким образом, нанесен ущерб на общую сумму 41,283 млн. грн.», – сказано в пресс-релизе.

В КРУ отмечают, что прежнее руководство «Большевика» не имело права отчуждать имущество, так как предприятие входит в перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Кроме того, «Большевик» включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В целом на протяжении ревизионного периода (с 1 апреля 2007 года по 1 апреля 2010 года) на ОАО «НПП «Большевик» КРУ в Киеве выявило нарушений финансово-бюджетной дисциплины на 62 млн. грн., в том числе 44 млн. грн. составили потери финансовых и материальных ресурсов, 1,22 млн. грн. – другие финансовые нарушения и 16,76 млн. грн. – потери средств в результате неэффективных управленческих решений.

В частности, по причине сдачи в аренду имущества по цене ниже рыночной предприятие недополучило почти 14,2 млн. грн., а в результате реализации готовой продукции, работ и услуг по ценам ниже себестоимости утрачена возможность дополнительно получить 1,6 млн. грн. Также «Большевик» недополучил около 2,5 млн. грн. доходов в связи с тем, что в договорах с арендаторами не было предусмотрено возмещение платы за право пользования земельными участками.