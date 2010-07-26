В Киеве до конца года соединят электричкой Троещину и Борщаговку

В Киеве в этом году планируется ввести в эксплуатацию остановочные платформы следующей очереди городской электрички - «Сырец» и «Борщаговская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

До конца 2010 года запланировано также открыть движение на перегоне между остановочной платформой (о.п.) «Борщаговская» и соединить два массива – Вигуровщина-Троещина и Борщаговка. Следующие объекты, которые будут реконструированы, – это о.п. «Вышгородская» и о.п. «Рубежевская».

На очереди также строительство 10-12 платформ, которыми будет завершено Северное полукольцо, проходящее на расстоянии 4-8 км от центра города, имеющее протяженность 29,7 км и насчитывающее 14 остановочных пунктов. Средняя длина перегона составит 2,1 км.

По данным «Киевпасстранса», пассажиропоток в направлении «Троещина» – «Киев-Петровка» теперь составляет свыше 134 тыс. пассажиров в месяц и имеет тенденцию к ежемесячному росту на 10%. Ожидается, что после введения в эксплуатацию в 2010 году временной трамвайной линии от проспекта Ватутина до дополнительной железнодорожной платформы «Троещина-2» пассажиропоток заметно увеличится. Строительство указанной трамвайной линии планируется начать в текущем году. Благодаря реализации этого проекта жители почти всех микрорайонов жилого массива «Вигуровщина-Троещина» смогут без препятствий добираться до железнодорожной платформы «Троещина-2», отметили в “Киевпасстрансе”.

Кроме того, до 2012 года планируется завершить строительство Южного кольца городской электрички и тем самым улучшить инфраструктуру пассажирских перевозок с Левого берега на Правый и снять нагрузку с дорог и мостов, которые соединяют берега столицы.

Как сообщалось, в 2009 году в эксплуатацию была введена первая очередь городской электрички. В рамках запуска электрички были реконструированы остановочная платформа «Троещина» («Огородная») и железнодорожная станция «Киев-Петровка» и открыто движение электрички между указанными пунктами.