Депутат Януковича умер от ножевых ранений

Депутат Запорожского городского совета Владимир РАЗГУЛЯЕВ, на которого 28 апреля было совершено покушение, скончался в больнице от ран.

Как сообщили УНИАН в компании «Александр», исполнительным директором которой он являлся, «Владимир РАЗГУЛЯЕВ скончался 2 мая в 20.50 в больнице, где ему была проведена операция после совершенного на него покушения».

В компании «Александр» также сообщили, что в день нападения В.РАЗГУЛЯЕВ, после того как был ранен, смог подняться в квартиру, и общался с домашними, а в первый день нахождения в больнице давал показания представителям правоохранительных органов.

Что в дальнейшем вызвало резкое ухудшение здоровья пострадавшего и привело к его смерти, пока однозначно не установлено. Как сообщили в компании «Александр», на сегодняшний день заключения судмедэкспертов у них на руках нет.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 апреля в Запорожье было совершено нападение на В.Разгуляева - депутата городского совета от Партии регионов.

Пресс-служба фракции Партии регионов Запорожского горсовета, ссылаясь на слова пострадавшего, сообщила, что «вечером после работы, зайдя в подъезд своего дома, В.Разгуляев заметил, что сверху по ступеням спускались двое неизвестных, один из которых обошел его сзади и неожиданно нанес удар ножом. Когда пострадавший начал защищаться, ему было нанесено еще несколько ударов ножом. В тот же вечер В.Разгуляев был доставлен в Запорожскую городскую больницу, где был прооперирован».

Активисты Партии регионов связывают нападение с политической деятельностью В.Разгуляева.

По факту нападения милиция возбудила уголовное дело по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжелых телесных повреждений).