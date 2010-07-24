Качество морской воды в Одесской области соответствует нормам

Качество морской воды на пляжах Одесской области соответствует санитарным нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной санэпидемстанции, на всех морских пляжах Одессы и области, кроме двух, разрешено купание.

«Закрыты для купания только пляж "Черноморка", где произошло оседание грунта весной 2010 года, и один из пляжей в Килийском районе области - из-за недавнего паводка», – говорится в сообщении СЭС по результатам лабораторного контроля качества морской воды.