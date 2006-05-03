Черновецкий обманул журналистов

Больше двух десятков журналистов и телеоператоров больше часа прождали киевского городского председателя Леонида Черновецкого на Трухановом острове. Согласно заявленным анонсам, мэр собирался в 11 часов прибыть на пересечение ул. Трухановской и технологической дороги, чтобы ознакомиться с ходом строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Ожидание оказалось напрасным... На 15.00 заявлено посещение Леонидом Черновецким госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны и городской психоневрологической больницы №1 (Пуща-Водица). Журналисты не теряют надежды пообщаться со столичным мэром во Всемирный день свободы прессы.