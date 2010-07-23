Самые прибыльные банки Украины (по итогам первого полугодия)

По итогам шести месяцев 2010 г. 137 банков (78% от общего числа) показали прибыль. Об этом сообщает "Дело". Самыми прибыльными продолжают оставаться лидеры 2009 года. Лидером по размеру чистой прибыли по-прежнему остается ПриватБанк, за последние шесть месяцев он заработал 631 млн. грн. На втором месте, как и ранее, государственный Ощадбанк с результатом 365,3 млн. грн.

Единственным новичком в числе самых прибыльных оказался ОТП Банк, он заработал 236 млн. грн. (за прошлый год его убыток составил 435 млн. грн.).

Следом идут финучреждения, которые специализируются только на работе с корпоративными клиентами — ИНГ Банк (прибыль 181,3 млн. грн.), "Креди Агриколь" (166 млн. грн.) и Ситибанк (155 млн. грн.).