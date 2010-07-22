По делу о «газе Фирташа» арестовали еще одного таможенника
Продолжаются следственные действия
|Виктор ПШОНКА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.
Он сообщил, что по уголовному делу по поводу злоупотребления служебным положением и кражи в особо крупном размере - 11 млрд. куб. м газа – продолжаются следственные действия.
Заместитель генпрокурора отметил, что по этому уголовному делу уже арестованы три человека. В частности, бывший председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, бывший заместитель руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, а также вчера, 21 июля, Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца – для заместителя руководителя отдела Энергетической региональной таможни.