Сегодня суд ООН огласит решение о законности независимости Косова

Международный суд ООН в Гааге сегодня огласит свое заключение о законности провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косова от Сербии, передает Радио «Свобода».

В феврале 2008 года косовские албанцы провозгласили независимое государство, которое уже признали около 70 государств. Полтора года назад Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Сербии передала этот вопрос на рассмотрение Международному суду.

Атмосфера и в Сербии, и в Косове напряженная - все с волнением ожидают заключения Международного суда. На вечер запланировано чрезвычайное заседание правительства Сербии.