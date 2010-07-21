В Харькове появился пародийный двойник официального сайта горсовета
Адрес отличается лишь одним символом
Появился двойник официального сайта Харьковского городского совета под названием «Официальный сервер Харьковской оккупационной власти».
Как передает корреспондент УНИАН, сайт-двойник почти полностью сохраняет структуру прототипа, включая и сходство электронного адреса. Они отличаются лишь одним символом: c1ty.kharkov.ua вместо city.kharkov.ua
Сайт-двойник издается на русском языке, носит пародийный характер и имеет немного упрощенный вид. Он насыщен фотографиями, агитационными материалами с критикой нынешней власти Харькова.
В частности, рубрика «Документы» включает такие страницы: «О сайте», «Судебные материалы», «Харьковский концлагерь культуры и отдыха им. Горького», «Для вас, малыши!», «Акции и пикеты», «Оккупанты Харькова глазами мирового сообщества».
«Этот сайт призван заменить устаревший и лживый сайт http://city.kharkov.ua На этом сайте вы найдете то, чего никогда не найдете на прототипе - правду», - заявляют творцы пародийного сайта-двойника.
В то же время, на днях официальный (настоящий) сайт Харьковского горсовета полностью обновил свой дизайн.