В Харькове появился пародийный двойник официального сайта горсовета

Появился двойник официального сайта Харьковского городского совета под названием «Официальный сервер Харьковской оккупационной власти».

Как передает корреспондент УНИАН, сайт-двойник почти полностью сохраняет структуру прототипа, включая и сходство электронного адреса. Они отличаются лишь одним символом: c1ty.kharkov.ua вместо city.kharkov.ua

Сайт-двойник издается на русском языке, носит пародийный характер и имеет немного упрощенный вид. Он насыщен фотографиями, агитационными материалами с критикой нынешней власти Харькова.

В частности, рубрика «Документы» включает такие страницы: «О сайте», «Судебные материалы», «Харьковский концлагерь культуры и отдыха им. Горького», «Для вас, малыши!», «Акции и пикеты», «Оккупанты Харькова глазами мирового сообщества».

«Этот сайт призван заменить устаревший и лживый сайт http://city.kharkov.ua На этом сайте вы найдете то, чего никогда не найдете на прототипе - правду», - заявляют творцы пародийного сайта-двойника.

В то же время, на днях официальный (настоящий) сайт Харьковского горсовета полностью обновил свой дизайн.