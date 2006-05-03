Киев оставят без воды

Начиная с 20:00 10 мая 2006 года в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы будет частично прекращено снабжение горячей воды.

Как сообщает Департамент общественных связей АЭК «Киевэнерго», прекращение подачи воды связано с тем, что с 11 по 24 мая 2006 года частично в районах: Святошинском (теплосети от районной котельной (РК) „Никольская Борщаговка”, жилмассивы Никольская и Южная Борщаговка), Соломенском (теплосети от РК „Никольская Борщаговка”, станции теплоснабжения СТ-1, РК „Отрадный” (зона СТ-1), Шевченковском (теплосети от РК „Молодь” и тепломагистраль H 6 СТ-1) будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на плотность повышенным давлением теплоносителя.

К началу испытаний местные системы теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и др.) должны быть полностью и надежно отключены от тепловых сетей.

„Кияни”