Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 20 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,08 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,16 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 20 июля не изменился и сегодня составляет 0,2521/0,2593 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2574-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,88 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня немного понизился и сегодня составляет 10,10/10,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,16 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 20 июля и сегодня составляет 0,2529/0,2590 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2574-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,83/7,90 грн., евро – 9,90/10,25 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,905 грн., евро – 9,92/10,20 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,903 грн., евро – 10,05/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 21 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,898, к евро – 10,144191, к российскому рублю – 0,25975.