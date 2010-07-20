В курортной зоне Бердянска люди трое суток сидели без питьевой воды

Курортная зона Бердянска трое суток оставалась без питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "с 16 по 19 июля в Бердянске было отключено водоснабжение днепровской водой. Такое решение самостоятельно приняло руководство ООО "Чистая вода - Бердянск" (предприятие-концессионер, обеспечивающее водоснабжением Бердянск и его курортные зоны - УНИАН). Сеть городского водоканала технически не была готова к таким изменениям, из-за чего произошло несколько аварий, которые сотрудники ООО "Чистая вода - Бердянск" оперативно устранить не смогли. Как следствие - Бердянская коса в разгар курортного сезона осталась вообще без питьевой воды".

В самом Бердянске, по данным ОГА, водоснабжение осуществлялось из реки Берда с перебоями. Информацию об этом подтверждает и пресс-служба Бердянской мэрии.

"В минувшие выходные в городе были зафиксированы неоднократные аварии в связи с порывом водовода. По сообщению исполняющего обязанности директора ООО "Чистая вода", были выполнены несколько ремонтов на водоводах, питающих микрорайоны 8 Марта и АКЗ, а также на водоводе В1. Аварии приходилось устранять с остановкой водовода. Но уже в воскресенье, 18 июля, возникла угроза, что Бердянск в разгар курортного сезона может остаться без воды. В 17.30 на насосной станции первого подъема произошла серьезная авария, что повлекло за собой остановку подачи воды из Бердовского водохранилища в город", - сообщили в пресс-службе Бердянской мэрии.

Избежать ЧП, по данным пресс-службы Бердянской мэрии, удалось только в результате организованного в срочном порядке "телефонного совещания между Бердянском, Запорожьем и Киевом", в ходе которого было принято решение о подаче на Бердянск воды Запорожским КП "Облводоканал".

В пресс-службе мэрии также отметили, что причиной возникновения проблем с водоснабжением Бердянска стало именно решение КП "Облводоканал", в соответствии с которым подача воды на ООО "Чистая вода - Бердянск", а, следовательно, на город и курортную зону, была ограничена до 20% суточной нормы из-за задолженности концессионера перед КП "Облводоканал". (По данным Запорожской ОГА, задолженность ООО "Чистая вода - Бердянск" перед водоканалом составляет 11,3 млн. грн. - УНИАН).

"ООО "Чистая вода" предоставила гарантии 100% оплаты текущей задолженности и оговорила механизмы ее погашения. Днепровская вода поступила в город. Сейчас Бердянск на 100% с днепровской водой. Однако еще продолжают поступать звонки от горожан. Это связано с тем, что еще не все микрорайоны города вышли на резерв водопотребления", - сообщили в пресс-службе Бердянской мэрии, отметив "эта проблема будет решена в течение нескольких часов".