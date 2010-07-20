Во Львовской области нашли новое газовое месторождение

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», по результатам поисковых работ открыла Буцевское газовое месторождение (Мостиский р-н, Львовская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что поисковой скважиной Буцевская-2 при испытании на глубине 1100-1060 м получен прилив газа дебетом 4,1 тыс. куб. м в сутки.

Перспективные запасы месторождения оцениваются в 200 млн. куб. м. Подготовленные геологические материалы относительно открытия Буцевского месторождения направлены для представления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Работы на Буцевском месторождении проводятся газо-промышленным управлением «Львовгазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування).

Месторождение размещено между Хидновицким та Свидницким месторождениями, на которых ведется добыча газа. Благодаря выгодному положению при разработке Буцевского месторождения ДК «Укргазвыдобування» сможет эффективно использовать действующую инфраструктуру соседних месторождений.

«Дополнительные ресурсы газа, полученные в результате открытия Буцевского месторождения, будут способствовать дальнейшей стабилизации добычи газа в Западной Украине», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Напомним, что в июне ДК «Укргазвыдобування» завершила строительство установки компримирования газа на Любешивском газовом месторождении во Львовской области. До конца года компания планирует завершить строительство еще двух новых установок в регионе.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В 2009 году предприятиями компании добыто 15,2 млрд. куб. м газа (свыше 70% от общей добычи в Украине). В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газо-промышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».